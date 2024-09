Ngay khi nhận được thông tin bão số 3 gây hậu quả nghiêm trọng cho các tỉnh miền Bắc, trong đó có tỉnh Lào Cai, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 đã trích một phần từ nguồn quỹ của các cơ quan, đơn vị để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão số 3. Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, đoàn công tác đã chuyển đến người dân tỉnh Lào Cai bị ảnh hưởng do do thiên tai số tiền hơn 500 triệu đồng. Đồng thời gửi lời thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn, mất mát về người và tài sản mà tỉnh Lào Cai phải gánh chịu do bão số 3 gây ra.

Cũng dịp này, Đoàn công tác của Quân đoàn 3 đã đến thăm hỏi, động viên và tặng 20 suất quà trị giá hơn 117 triệu đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Bản Vược (huyện Bát Xát).

Đây là việc làm của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 nhằm chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng do thiên tai, góp phần hỗ trợ tỉnh Lào Cai khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống cho Nhân dân.