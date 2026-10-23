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Pleiku quảng bá di sản văn hóa qua chương trình “Đàn đá - Nhịp đập đại ngàn”

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HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
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(GLO)- Tối 22-10, tại nhà rông làng Ơp, UBND phường Pleiku phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Gia Lai và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, phục vụ ghi hình chương trình Miền di sản với chủ đề “Đàn đá - Nhịp đập đại ngàn”.

Tham gia chương trình có cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Pleiku, đại diện Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên phường, các nghệ nhân, đội văn nghệ quần chúng và đông đảo người dân làng Ơp.

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Đông đảo nghệ nhân, người dân và lực lượng vũ trang tham gia chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ tại làng Ơp. Ảnh: Hoàng Hoài

Chương trình mang đến không gian văn hóa đậm bản sắc Tây Nguyên với các tiết mục biểu diễn cồng chiêng, múa xoang và hòa tấu nhạc cụ dân tộc. Đặc biệt, tiếng đàn đá hòa quyện cùng âm vang cồng chiêng góp phần tôn vinh nét độc đáo của di sản văn hóa, thể hiện sức sống bền bỉ của những giá trị truyền thống trong đời sống cộng đồng.

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Chương trình “Đàn đá - Nhịp đập đại ngàn” mang đến không gian giao lưu văn hóa đậm bản sắc Tây Nguyên tại nhà rông làng Ơp. Ảnh: Hoàng Hoài

Thông qua chương trình ghi hình, những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Tây Nguyên được giới thiệu rộng rãi đến công chúng, góp phần nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy di sản và quảng bá bản sắc văn hóa địa phương gắn với phát triển du lịch. Hoạt động giao lưu cũng góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân – dân, phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng trong việc gìn giữ di sản văn hóa.

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