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Gia Lai: 230 nghệ nhân, diễn viên tham gia Liên hoan Cồng chiêng và Tuyên truyền ca khúc cách mạng

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(GLO)- Ngày 9-10, tại Công viên xã Chư Păh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai khai mạc Liên hoan Cồng chiêng và Liên hoan Tuyên truyền ca khúc cách mạng trong thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai năm 2026, thu hút 230 nghệ nhân, diễn viên tham gia.

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban tổ chức Liên hoan; cùng đại diện các đơn vị, địa phương và đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi, người dân xã Chư Păh.

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Đồng chí Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn (bìa phải) - Trưởng ban tổ chức. Ảnh: H.H

Liên hoan quy tụ 5 đội cồng chiêng thanh thiếu nhi đến từ các xã Chư Păh, Ia Ly, Ia Khươl, Ia Phí và Ia Hrung. Các đội tham gia tranh tài ở hai nội dung: trình diễn cồng chiêng, múa xoang và tuyên truyền ca khúc cách mạng.

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Ban giám khảo của chương trình Liên hoan Cồng chiêng và Tuyên truyền ca khúc cách mạng. Ảnh: H.H

Hoạt động được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), 21 năm Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO vinh danh; đồng thời hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và Festival cồng chiêng Gia Lai năm 2026.

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Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Liên hoan. Ảnh: H.H

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào phần thi với những tiết mục trình diễn cồng chiêng, múa xoang và các ca khúc cách mạng.

Ở nội dung cồng chiêng, các đội mang đến những tiết mục gắn với đời sống văn hóa cộng đồng như “Mừng lúa mới”, “Lễ Pơ Thi”, “Lễ bỏ mã”, cùng những màn diễn tấu cồng chiêng kết hợp múa xoang. Mỗi tiết mục thể hiện nét đặc trưng trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên, đồng thời cho thấy sự tham gia của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối các giá trị truyền thống.

Trong khi đó, nội dung tuyên truyền ca khúc cách mạng là dịp để thanh thiếu nhi thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống đấu tranh của dân tộc thông qua lời ca, tiếng hát.

Kết thúc liên hoan, ở nội dung trình diễn cồng chiêng, giải nhất thuộc về xã Ia Ly, giải nhì thuộc về xã Chư Păh, giải ba thuộc về xã Ia Khươl; hai giải khuyến khích được trao cho xã Ia Hrung và xã Ia Phí.

Ở nội dung tuyên truyền ca khúc cách mạng, xã Ia Hrung đạt giải nhất, xã Chư Păh đạt giải nhì, xã Ia Ly đạt giải ba. Hai giải khuyến khích thuộc về xã Ia Khươl và xã Ia Phí.

Thông qua liên hoan, Tỉnh đoàn Gia Lai hướng đến tạo môi trường giao lưu, học hỏi giữa đoàn viên, thanh thiếu nhi các địa phương; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc, đồng thời bồi đắp lý tưởng cách mạng và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương.

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