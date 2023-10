Tin liên quan Ia Pa và Kbang hội nghị triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Về dự và chỉ đạo hội nghị tại huyện Phú Thiện có đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị tại huyện Chư Sê.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, kinh tế của huyện Phú Thiện duy trì được tốc độ phát triển theo hướng tích cực; một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội quan trọng được duy trì, đạt khá so với kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2010 đạt hơn 2.886 tỷ đồng, tăng 5,59% so với cùng kỳ; tổng diện tích gieo trồng đạt 29.977 ha, bằng 101,36% Nghị quyết, tăng 2,69% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách ước đến 30-9-2023 là 28,55 tỷ đồng, đạt 71,38% Nghị quyết. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm đầu tư, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ và kịp thời, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và giao quân năm 2023 đạt chỉ tiêu đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, số đơn thư gửi đến các cấp ủy, chính quyền giảm so với cùng kỳ năm 2022; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kế hoạch đề ra; công tác kiểm tra, giám sát triển khai cơ bản đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra. Thực hiện nghiêm túc sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện như: Việc liên kết trong sản xuất nông nghiệp chưa thật sự hiệu quả, tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới đạt còn thấp; các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp còn xảy ra, một số địa phương chưa quyết liệt triển khai công tác trồng rừng tập trung; tỷ lệ giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia còn thấp; công tác quản lý trật tự xây dựng tại một số địa phương còn lỏng lẻo, còn để xảy ra việc xây dựng công trình trái phép.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế huyện Chư Sê tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 10.621 tỷ đồng, đạt 108,12% so với cùng kỳ năm trước; đạt 71,67% kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng ước đạt hơn 38.000 ha cây trồng các loại, đạt trên 101% kế hoạch tỉnh và huyện giao, tổng sản lượng lương thực hơn 40.896 tấn. Đến nay, toàn huyện có hơn 1.721 ha cây trồng thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 4C, UTZ, Rainforest, GlobalGAP, Organic... Toàn huyện hiện có 127 trang trại chăn nuôi với tổng đàn gia súc 110.297 con, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo triển khai tích cực, đến nay đã có 12/14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Sự nghiệp y tế-văn hóa-giáo dục cũng đạt nhiều kết quả quan trọng; các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông tuy còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp nhưng cơ bản ổn định và giữ vững. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng, huyện đã hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo năm 2023 và quy hoạch cán bộ chủ chốt cấp huyện nhiệm kỳ (2020-2025; 2025-2030); chuyển Đảng chính thức cho 93 đảng viên, kết nạp 138 đảng viên.

Tại hội nghị các đại biểu của 2 huyện đã thảo luận đề ra các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; thu ngân sách, tiến độ giải ngân; thực hiện toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng theo quy định…