Ia Pa và Kbang hội nghị triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Tin liên quan Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Pah lần thứ 13 (mở rộng)

Tham dự hội nghị tại huyện Kbang có đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Theo báo cáo, đến 30-9, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đạt 35.763 ha, đạt 101,6% kế hoạch và tăng 0,7% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt hơn 38,1 tỷ đồng, đạt 74,2%; tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 156,5 tỷ đồng, tiến độ giải ngân đạt 50% so với kế hoạch vốn; đã trồng mới 359,55 ha rừng tập trung, đạt 179,78% kế hoạch.

Từ đầu năm đến nay, toàn Đảng bộ huyện Kbang đã kết nạp được 94 đảng viên, đạt 85,45%. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 1 tổ chức Đảng và 8 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Công tác tuyên giáo có nhiều điểm mới. Hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội được tăng cường.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh đề nghị: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo tiến độ, chất lượng gắn với kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện; rà soát và xác định lộ trình cụ thể về hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới, làng nông thôn mới để tập trung các nguồn lực; quan tâm xác định loại cây trồng vật nuôi chủ lực để phát triển nông nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ cao và liên kết chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, Kbang cũng cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí; quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh nội lực của người dân vươn lên giảm nghèo, tham gia bảo hiểm y tế, tránh xa tín dụng đen và các tệ nạn như tự tử, tảo hôn; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội ở huyện cần nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm tăng tỷ lệ tập hợp quần chúng và phát vai trò giám sát, phản biện xã hội…

* Ngày 4-10, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ia Pa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ mười sáu mở rộng, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối.

Trong 9 tháng năm 2023, kinh tế huyện Ia Pa tiếp tục phát triển ổn định, tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt 5.490,2 tỷ đồng, đạt 82,7% chỉ tiêu Nghị quyết và tăng 17,47% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách đạt gần 448 tỷ đồng, đạt 139% so với dự toán. Trong đó, thu ngân sách tại địa phương đạt 17,75 tỷ đồng, đạt 84,52% chỉ tiêu Nghị quyết.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, y tế triển khai có hiệu quả. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Công tác đấu tranh, phòng-chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo được tăng cường, việc thực hiện các chế độ chính sách, cấp phát các mặt hàng chính sách cho người dân tộc thiểu số được triển khai kịp thời. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả quan trọng, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Trong 9 tháng năm 2023 đã kết nạp được 58 quần chúng ưu tú vào Đảng (đạt tỷ lệ 85,2% so với chỉ tiêu Nghị quyết) nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 1.878 đồng chí. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện và kịp thời phục vụ cho công tác tổ chức cán bộ và công tác phát triển đảng.

Công tác tuyên giáo, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra và đạt kết quả nhất định. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, ngày càng đảm bảo thực chất, hiệu quả. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở; các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ia Pa Nguyễn Minh Trưởng yêu cầu các cấp, ngành và các địa phương tiếp tục rà soát các chỉ tiêu để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ; tiếp tục quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị… của Trung ương, của tỉnh, của huyện đến các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; tăng cường sự quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên-khoáng sản, bảo vệ môi trường, quản lý trật tự xây dựng; triển khai thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ và đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện các công trình, dự án, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đảm bảo tỷ lệ giải ngân các công trình, dự án năm 2023; việc thẩm tra, rà soát hộ nghèo năm 2023 cần chính xác, minh bạch; xử lý dứt điểm các đơn thư khiếu nại tố cáo; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.