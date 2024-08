Phố núi rộn ràng với giải bóng đá U9 toàn quốc

So với giải U11 và U13 do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức trong 28 năm qua, giải U9 toàn quốc là sân chơi hãy còn non trẻ. Đây cũng là độ tuổi nhỏ nhất trong các hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Giải đấu diễn ra tại Gia Lai năm nay mới là lần thứ 4 các cầu thủ nhí ở lứa tuổi U9 trong cả nước được so tài cùng nhau.

Đây là một động thái tất yếu cho xu hướng phát triển của bóng đá hiện đại khi ở các quốc gia có nền bóng đá phát triển mạnh, các cầu thủ tập luyện bóng đá từ khá sớm. Chính nhờ những giải đấu trẻ, các lò đào tạo cầu thủ chuyên nghiệp mới kịp thời phát hiện những mầm non có triển vọng để bồi dưỡng. Và giải đấu đấu năm nay là một cơ hội không thể tốt hơn để các nhà tuyển trạch “săn” tài năng nhí. Nếu các năm trước chỉ có 16 đội bóng tranh tài thì ở giải lần này con số lên đến 28 đội, tương ứng với 560 cầu thủ.

Ông Phan Việt Hùng-Phó Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Phó Trưởng Ban tổ chức giải cho hay: “Giải năm nay ghi nhận sự bùng nổ của phong trào bóng đá trẻ tại khắp các tỉnh, thành trong toàn quốc khi có số lượng cầu thủ nhí tranh tài lên đến 560 em của 28 đội. Đó là một tín hiệu rất vui cho việc tìm kiếm tài năng kế cận cho bóng đá Việt Nam. Chúng tôi cũng phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra rất kỹ càng đảm bảo các cháu thi đấu đúng với độ tuổi của mình, đảm bảo tính khách quan, công bằng và hấp dẫn nhất cho giải đấu”.

Và những người yêu sự hồn nhiên, vô tư của bóng đá trẻ có lẽ sẽ không thể bỏ qua giải đấu năm nay bởi màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ. Từ những cách ăn mừng bàn thắng một cách vỡ òa, hay đón nhận thất bại đầy cảm xúc là điều chỉ xuất hiện tại các giải trẻ khi hầu hết các cầu thủ có lần đầu tiên được thi đấu ở sân chơi tầm cỡ quốc gia.

Do đó, các khán giả tại Nhà thi đấu cũng được dịp sống chung với những cung bậc cảm xúc mà môn thể thao vua mang lại với những cầu nhí. Anh Phạm Anh Đức (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) hồ hởi: “Cháu nhà tôi mới hơn 7 tuổi, cũng rất đam mê đá bóng nên khi có giải này là cháu nằng nặc xin tôi chở đi xem. Đây là lần đầu tiên 2 bố con được xem giải trẻ toàn quốc thế này, phải nói là quá tuyệt vời. Các đội đá rất hay, rất cảm xúc khiến những người lớn như chúng tôi cũng được vui, buồn cùng các cháu”.

Bên cạnh đó, với sự phát triển rầm rộ của các Trung tâm Bóng đá cộng đồng trong cả nước, nhiều đội bóng cũng thể hiện được dấu ấn chiến thuật khi đã được học qua “trường lớp” để tạo ra đối trọng với các câu lạc bộ chuyên nghiệp. Các đội bóng Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, Gia Bảo Hải Dương, Việt Hùng Thanh Hóa…đã chứng tỏ mình là một trong những cái nôi của bóng đá trẻ khi có màn trình diễn rất thuyết phục với những chiến thắng cách biệt lớn.

Ở giải đấu năm nay, tất cả các trận đấu đều được phát sóng trực tiếp trên kênh của Ban tổ chức ở mạng xã hội Facebook với phần bình luận của bình luận viên Nguyễn Thanh Dương-người đã có nhiều năm gắn bó với các giải bóng đá trẻ. Anh Dương chia sẻ: “Gia Lai là nơi rất lý tưởng để tổ chức các giải bóng đá trẻ từ điều kiện sân bãi cho đến thời tiết và các điều kiện liên quan. Khán giả nơi đây cũng rất yêu bóng đá, họ thích lên sân và cổ vũ cuồng nhiệt cho các em không chỉ đội Gia Lai mà cả những đội bóng đến từ địa phương khác. Đó là một trong những yếu tố tạo nên thành công của giải”.

Lần đầu tiên tổ chức giải U9 toàn quốc, Gia Lai đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng các cầu thủ và phụ huynh. Chị Phạm Thị Huệ (phụ huynh cầu thủ đội bóng Tuyên Quang) hồ hởi: “Ở nhiều nơi khác, mùa này nắng nóng rất khó chịu nhưng ở Pleiku lại mát mẻ, không khí trong lành dễ chịu vô cùng. Chúng tôi cho các con đi thi đấu giải này vừa cọ xát, giao lưu vừa là dịp đi du lịch để chuẩn bị bước vào năm học mới nên thấy ở Pleiku rất tuyệt vời. Sau giải, đoàn các phụ huynh chúng tôi cũng hẹn nhau đưa các cháu đi khám phá những danh lam thắng cảnh ở Gia Lai và chắc chắn cũng hẹn Pleiku một ngày nào đó trở lại”.