Pháo hoa và thông điệp “Thế giới không khoảng cách”

Với thông điệp “Thế giới không khoảng cách”, DIFF 2023 gửi đi lời kêu gọi và trấn an, rằng đã đến lúc chúng ta xích lại gần nhau để tiếp tục sống với cuộc sống từng phải dừng lại một thời gian do dịch bệnh COVID-19 bằng cách an tâm ra đường, đi du lịch và trải nghiệm…

Theo bà Nadia Shakira Wong - Giám đốc Công ty Tư vấn tổ chức pháo hoa Global 2000, nhà sản xuất sự kiện DIFF 2023, thì sau 15 năm tổ chức, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã phát triển lớn đến mức nhiều quốc gia, nhiều đội thi từ khắp nơi trên thế giới đều muốn đến đây để trình diễn, thi đấu.

Với việc dự kiến thu hút hơn 1 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến Đà Nẵng trong thời gian diễn ra lễ hội (từ ngày 3.6 - 8.7), lần nữa DIFF cho thấy sức hút vô cùng lớn cũng như hiệu quả mang lại đối với việc phát triển du lịch không chỉ cho riêng Đà Nẵng.

Bởi hơn 1 triệu du khách trong và ngoài nước đến Đà Nẵng dịp này, chắc chắn họ không chỉ ăn ở, chi tiêu ở Đà Nẵng mà còn lan toả ra các địa phương lân cận là Huế, Quảng Nam theo đúng quy luật của khái niệm “vùng du lịch” mà các địa phương đang hướng tới để cùng nhau khai thác và hưởng lợi một nguồn khách.

Thực tế trong hơn 15 năm qua, các địa phương lấy du lịch làm mũi nhọn ở miền Trung. Gần như địa phương nào cũng xây dựng cho riêng mình một hệ thống lễ hội từ quy mô quốc tế cho đến cấp làng xã. Tuy nhiên, trụ được để “nhiều quốc gia, nhiều đội thi từ khắp nơi trên thế giới đều muốn đến đây trình diễn, thi đấu” cũng như thành thương hiệu thúc đẩy được sự phát triển ngành du lịch sau 15 năm như DIFF thì không nhiều.

Vì rất nhiều lý do, phần lớn các lễ hội ở miền Trung hoặc đứt gánh giữa đường hoặc buộc phải thu nhỏ quy mô do không mang lại hiệu quả về kinh tế như Festival Huế đình đám một thời là ví dụ.

Tuy nhiên, để DIFF phát huy hiệu quả nhiều hơn nữa, Đà Nẵng cần nhanh chóng đề xuất các giải pháp để nâng tầm lễ hội này như một đề xuất mới đây của cộng đồng kinh doanh du lịch thành phố. Cụ thể là thành phố Đà Nẵng và đơn vị tổ chức nên đề xuất Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thống nhất danh mục các sự kiện du lịch quốc gia, trong đó có lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, thành chuỗi các sự kiện được ấn định hằng năm.

Có như vậy, mới nâng tầm sự kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách chủ động lên kế hoạch đi du lịch kết hợp tham dự sự kiện tại các điểm đến của “vùng du lịch”, trong đó Đà Nẵng là hạt nhân để lan toả.

Và với một thông điệp có tính tư tưởng là “Thế giới không khoảng cách” cùng với sự lan toả, lớn mạnh đã và đang được bạn bè quốc tế thừa nhận như những gì đang diễn ra tại DIFF 2023, cũng đến lúc Đà Nẵng nghĩ đến một chiến lược dài hơi để phát triển thương hiệu lễ hội pháo hoa Đà Nẵng vượt ra biên giới quê nhà.