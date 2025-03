“Nóng” thị trường vật liệu xây dựng

Vào mùa khô, nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở của người dân đang tăng cao. Cùng với đó, các địa phương trong tỉnh đồng loạt triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát nên thị trường VLXD liên tục biến động. Theo đó, giá của nhiều mặt hàng VLXD thông thường như gạch, đá, cát đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2024.

Đang xây dựng ngôi nhà có diện tích 150 m2, chị Bùi Thị Hương (thôn Tân An, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) cho biết: “Thời điểm này, giá các mặt hàng VLXD tăng cao hơn nhiều so với cuối năm ngoái. Không những vậy, một số loại vật liệu trở nên khan hiếm nên việc xây dựng nhà ở của gia đình tôi gặp không ít khó khăn. Có thời điểm, tôi phải chờ mấy ngày mới mua được đá móng. Với giá VLXD tăng như hiện nay, chi phí xây dựng nhà của gia đình tôi tăng 15-20% so với dự kiến ban đầu”.

Theo anh Tô Đình San (thôn Tân Lập, xã Ia Sao, huyện Ia Grai), việc giá vật liệu xây dựng tăng khiến chi phí xây dựng nhà của gia đình bị đội lên cao hơn. Ảnh: L.N

Tương tự, anh Tô Đình San (thôn Tân Lập, xã Ia Sao) cho hay: “Gia đình tôi xây dựng ngôi nhà 1 trệt và 1 tầng lầu với tổng diện tích hơn 200 m2. Theo tính toán, chi phí VLXD chiếm 65-70% giá trị công trình. Vì vậy, việc giá VLXD tăng mạnh đã khiến chi phí xây dựng nhà của gia đình bị đội lên cao hơn so với dự trù ban đầu”.

Hiện nay, giá thép cuộn trên thị trường dao động trong khoảng 14.700-15.650 đồng/kg; thép vằn từ D10 đến D25 có giá 95-677 ngàn đồng/cây; thép buộc 18.500 đồng/kg; xi măng 1,6-1,8 triệu đồng/tấn; đá 1x2 và đá 2x4 khoảng 340-360 ngàn đồng/m3; đá móng hơn 5.000 đồng/viên; cát xây khoảng 320 ngàn đồng/m3; cát tô khoảng 340 ngàn đồng/m3; gạch có giá 1.750-2.750 đồng/viên (tùy loại).

Xã Ia Sao triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Ảnh: L.N

Theo ông Phạm Văn Dũng-Chủ cửa hàng kinh doanh VLXD Dũng Thủy (thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh): Người dân làm ăn thuận lợi, nhất là các mặt hàng nông sản được giá nên có nguồn kinh phí để xây dựng, sửa chữa nhà ở. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, giá các loại VLXD liên tục tăng. Có thời điểm, các mặt hàng đá, gạch còn bị “cháy hàng”.

Hiện tại, giá cát xây dựng nhập vào đã tăng gần 100 ngàn đồng/m3, gạch tăng 700-800 đồng/viên, đá 1x2, 2x4 tăng khoảng 50 ngàn đồng/m3, còn đá móng tăng 500 đồng/viên. Còn lại các mặt hàng khác như xi măng, sắt thép có tăng nhưng không đáng kể.

Còn bà Huỳnh Thị Ngọc Vân-Phó Giám đốc kinh doanh Chi nhánh kinh doanh VLXD số 2 (Công ty cổ phần Xây dựng Trung Nguyên, đường Lê Đại Hành, TP. Pleiku) thì cho biết: Nguyên nhân khiến giá VLXD tăng là do nhu cầu xây dựng cao.

Công ty chủ yếu phân phối cho các đại lý kinh doanh VLXD cấp 2, các nhà thầu và trực tiếp cho người dân trong tỉnh. Trong tháng 2-2025, doanh thu của Công ty tăng 150% so với cùng kỳ và dự kiến trong tháng 3-2025 tiếp tục tăng khoảng 200%.

Giá các mặt hàng VLXD liên tục tăng khiến cho các địa phương triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát gặp không ít khó khăn. Ông Nguyễn Hữu Dương-Chủ tịch UBND xã Ia Hrú (huyện Chư Pưh) cho biết: Việc triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân là do 142/164 hộ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở không có điều kiện đối ứng. Bên cạnh đó, giá VLXD liên tục tăng khiến chi phí xây dựng mỗi căn nhà tăng 20-30 triệu đồng.