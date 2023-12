Nông dân An Khê làm giàu từ cây ăn quả

Vừa nhanh tay phân loại từng quả quýt đường, bà Nguyễn Thị Sự (thôn An Điền Nam, xã Cửu An) vừa vui vẻ kể: Sau khi tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi do Hội Nông dân thị xã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, bà nhận thấy trồng quýt đường có thể mang lại hiệu quả cao. Vì thế, năm 2016, bà chuyển đổi 1 ha mì cho năng suất thấp sang trồng 600 cây quýt đường theo tiêu chuẩn VietGAP. Đồng thời, bà đầu tư gần 50 triệu đồng lắp đặt hệ thống tưới nước nhỏ giọt giúp giảm chi phí chăm sóc cây trồng.

“Cây quýt thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương nên sinh trưởng, phát triển tốt. Sau 3 năm kể từ thời điểm xuống giống, quýt cho thu hoạch, sản lượng đạt 10-15 tấn quả/năm. Vào vụ thu hoạch, thương lái đến tận vườn thu mua với giá 15-25 ngàn đồng/kg. Vườn quýt mang lại thu nhập ổn định cho gia đình 150-200 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí”-bà Sự chia sẻ.

Được Hội Nông dân phường An Bình tuyên truyền, vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm tăng giá trị sản xuất, đầu năm 2017, ông Hoàng Văn Hùng (tổ 7) đã chuyển đổi 6 sào m2 rau xanh sang trồng 160 cây bưởi da xanh Tân Triều, đồng thời trồng xen 300 cây ổi Ruby và chăm sóc vườn cây theo hướng hữu cơ.

“Cây ổi trồng 6 tháng cho thu hoạch. Vườn bưởi đã bước vào thời kỳ kinh doanh, cho sản lượng hơn 5 tấn quả/năm. Bên cạnh đó, tôi tận dụng khoảng đất trống trồng ớt, đậu cô ve để tăng thu nhập. Từ các loại cây trồng, tôi thu về hơn 200 triệu đồng/năm. Từ khi mạnh dạn chuyển đổi sang cây ăn quả, thu nhập của gia đình ổn định và khá hơn nhiều”-ông Hùng phấn khởi cho hay.

Còn ông Lê Hữu Thạo (tổ 2, phường An Phước) thì chia sẻ: Sau khi tham quan, học hỏi một số mô hình cây ăn quả trên địa bàn thị xã và tham khảo thông tin trên các trang mạng xã hội Zalo, YouTube, năm 2017, ông mua 300 cây dừa xiêm lùn, dừa Malaysia trồng trên diện tích 8 sào m2 đất trước đó chuyên trồng mì. “Sau 4 năm thì dừa cho quả. Bình quân 1 cây cho thu nhập 1 triệu đồng/năm. Ngoài ra, tôi tận dụng chăn thả gà, vịt trong vườn dừa. Mỗi năm, gia đình thu nhập thêm 100 triệu đồng”-ông Thạo nói.

Thực hiện kế hoạch của thị xã về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phường An Phước phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã triển khai một số dự án trồng cây ăn quả; mở lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả cho hộ dân có nhu cầu; chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp với các hội, đoàn thể, tổ dân phố tuyên truyền, vận động người dân rà soát những diện tích canh tác kém hiệu quả chuyển sang cây ăn quả phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương cũng như kinh tế gia đình.

Ông Nguyễn Ngọc An-Phó Chủ tịch UBND phường An Phước-thông tin: “Đến nay, phường đã chuyển đổi thành công 12 ha cây ăn quả như: ổi, mít, dừa, na, nhãn... Khi chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, các hộ dân không chỉ tìm tòi trồng những giống cây đang được người tiêu dùng ưa chuộng mà còn nhạy bén trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế”.

Theo ông Võ Thanh Bảo-Trưởng phòng Kinh tế thị xã An Khê: Những năm qua, thị xã đã chuyển đổi thành công gần 280 ha, tập trung một số cây trồng như: nhãn, chuối, thanh long, cam, quýt đường, xoài. Quá trình này đã góp phần hình thành những vùng chuyên canh cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: quýt đường tại xã Cửu An; bưởi da xanh ở xã Song An, Thành An; nhãn, vải ở xã Tú An; chuối ở xã Thành An.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn và các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân duy trì, phát triển mô hình cây ăn quả; hướng dẫn cách chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh, nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất an toàn, từng bước xây dựng thương hiệu cây ăn quả, góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”-ông Bảo cho biết.