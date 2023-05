Những người Việt vừa được giải cứu tại Philippines hiện ra sao?

Tin liên quan Philippines giải cứu hơn 1 ngàn nạn nhân buôn người từ nhiều quốc gia

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, ngày 4-5, các lực lượng chức năng Philippines đã giải cứu hơn 1.000 người, trong đó có công dân Việt Nam bị ép buộc làm việc trong cơ sở do Tập đoàn Clark Sun Valley Hub làm chủ ở Pampanga, gần thủ đô Manila. Những người này hiện đang lưu trú an toàn tại một cơ sở do cơ quan chức năng Philippines bố trí.

Ngay sau khi nhận được thông tin, trong các ngày 6-5 và ngày 9-5, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã đến thăm hỏi, tiến hành phỏng vấn, lên danh sách và thu thập thông tin các công dân Việt Nam; hỗ trợ thuốc men cho một số người bị ảnh hưởng về sức khỏe.

Đại sứ quán hiện đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại để lên phương án hỗ trợ công dân sau khi phía Philippines ra kết luận cuối cùng về vụ việc.

Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo Cục Lãnh sự ngay trong ngày 9-5 mời Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam đến và đề nghị phía Philippines hỗ trợ, trước mắt đảm bảo nơi ăn ở cho các công dân Việt Nam, sớm thông báo cho phía Việt Nam tình trạng cư trú của các công dân này, hỗ trợ Việt Nam đưa các công dân không được Philippines cho cư trú về nước trong thời gian sớm nhất; đề nghị phía Philippines tăng cường hợp tác trong xử lý tình trạng công dân Việt Nam bị cưỡng ép lao động và xử lý nghiêm minh các cơ sở vi phạm.

Trường hợp công dân có thông tin về người thân, gia đình đang bị lao động cưỡng bức, lừa đi lao động ở nước ngoài, đề nghị cung cấp cho Tổng đài bảo hộ công dân +84 981848484, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao (email: baohocongdan@gmail.com), đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines +63 9982756666 hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam nơi gần nhất.

Trước đó, báo chí quốc tế đưa tin hôm 4-5, lực lượng chức năng Philippines đã đột kích vào một cụm tòa nhà tại TP Mabalacat, cách thủ đô Manila khoảng 90 km về phía bắc để giải cứu tổng cộng 1.090 người. Những nạn nhân này bị giam giữ và buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến.

Theo cảnh sát Philippines, các nạn nhân chủ yếu là công dân Trung Quốc, Philippines, Indonesia... Cơ quan chức năng cũng đã giải cứu những người từ Malaysia, Myanmar, Nepal, Thái Lan, Việt Nam...