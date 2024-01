Nhiều đường bay nội địa có tỷ lệ đặt vé máy bay Tết lên tới hơn 90%

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hiện nay, vé máy bay trên một số chặng nội địa đã gần như kín chỗ với tỷ lệ lấp đầy ghế rất cao.

Trong dịp đi lại cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới, theo thống kê từ các Hãng hàng không, nhiều chặng bay nội đã có tỷ lệ đặt chỗ lên tới hơn 90%.

Vé bay nhiều chặng đã gần kín chỗ

Theo báo cáo của các Hãng hàng không Việt Nam, tính đến 4/1, với chiều từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các sân bay địa phương, một số chặng đang có tỷ lệ đặt chỗ cao rơi vào các ngày trước tết Âm lịch (từ 1/2-9/2, tức 22 tháng Chạp tới 30 tháng Chạp Âm lịch).

Cụ thể, chặng bay Hà Nội-Vinh (99%), Thành phố Hồ Chí Minh-Huế (92,44%), Thành phố Hồ Chí Minh-Pleiku (90,82%), Thành phố Hồ Chí Minh-Tuy Hòa (84,53%),Thành phố Hồ Chí Minh-Thanh Hóa (93,08%), Thành phố Hồ Chí Minh-Quy Nhơn (92,39%), Thành phố Hồ Chí Minh-Chu lai (95,09%), Thành phố Hồ Chí Minh-Quảng Bình (88,96%), Thành phố Hồ Chí Minh-Vân Đồn (100%), Thành phố Hồ Chí Minh-Vinh (89,03%).

Với chiều từ các sân bay địa phương về Thành phố Hồ Chí Minh, các chặng đang có tỷ lệ đặt chỗ cao rơi vào các ngày sau tết Âm lịch (từ 13/2-19/2, tức mùng 4 tháng Giêng tới 10 tháng Giêng Âm lịch).

Dẫn chứng như các chặng từ Cà Mau-Thành phố Hồ Chí Minh (97%), Nha Trang-Thành phố Hồ Chí Minh (79%), Đà Nẵng-Thành phố Hồ Chí Minh (83%), Điện Biên-Hà Nội (81%), Hải Phòng-Thành phố Hồ Chí Minh (88%), Huế-Thành phố Hồ Chí Minh (91%), Phú Quốc-Thành phố Hồ Chí Minh (83%), Pleiku-Hà Nội (110%), Pleiku-Thành phố Hồ Chí Minh (89%), Tuy Hòa-Thành phố Hồ Chí Minh (85%), Thanh Hóa-Thành phố Hồ Chí Minh (93%), Quy Nhơn-Thành phố Hồ Chí Minh (94%), Chu Lai-Thành phố Hồ Chí Minh (106%), Đồng Hới-Thành phố Hồ Chí Minh (88%), Vân Đồn-Thành phố Hồ Chí Minh (80%), Vinh-Thành phố Hồ Chí Minh (91%).

Với các đường bay trục như Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội, Hà Nội-Đà Nẵng, Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ lấp đầy trong giai đoạn từ 3/2-15/2 (tức 24 tháng Chạp tới mùng 6 tháng Giêng Âm lịch) vẫn chưa cao, đạt trung bình từ 30-40%.

Mặc khác, trong giai đoạn từ 24/1-25/2, tổng số chuyến bay dự kiến đạt xấp xỉ 33.800 chuyến, tăng 14% so với cùng kỳ Tết năm 2023 và tăng 21% so với lịch bay thường lệ hiện tại.

Trong đó, chuyến bay nội địa dự kiến đạt 24.200 chuyến, tăng 2% so với cùng kỳ và 27% so với lịch bay nội địa bình thường đang khai thác; chuyến bay quốc tế dự kiến đạt 9.600 chuyến, tăng 60% so với cùng kỳ và 9% so với lịch bay quốc tế bình thường đang khai thác.

Dự kiến, có 3 đường bay có số lượng chuyến bay khai thác nhiều nhất là Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội với hơn 5.000 chuyến bay (chiếm 21% tổng số chuyến bay khai thác); Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng-Thành phố Hồ Chí Minh với số chuyến bay đạt hơn 2.200 chuyến bay (chiếm 9% trong tổng số chuyến bay khai thác); Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Vinh-Thành phố Hồ Chí Minh với 1.600 chuyến bay (chiếm 6,5% trong tổng số chuyến bay khai thác).

Ba đường bay có tỷ lệ tăng phục vụ Tết cao nhất so với lịch bay đang khai thác là Cần Thơ-Vinh-Cần Thơ (tăng 16 chuyến, tương đương 107%), Thành phố Hồ Chí Minh-Đồng Hới-Thành phố Hồ Chí Minh (tăng 91 chuyến tương đương 97%), Thành phố Hồ Chí Minh-Vinh-Thành phố Hồ Chí Minh (tăng 340 chuyến tương đương 79%).

Giá vé bay Tết chỉ tương đương năm 2023

Về tải cung ứng, so với cùng kỳ Tết 2023, tải cung ứng dự kiến đạt 7,2 triệu ghế, tăng 16%. Trong đó, tải cung ứng nội địa đạt hơn 5 triệu hành khách, tăng 4% so với cùng kỳ và 34% so với lịch bay nội địa bình thường đang khai thác; ghế cung ứng chuyến bay quốc tế dự kiến đạt 2,2 triệu ghế, tăng 59% so với cùng kỳ Tết năm 2023 và 10% so với ghế cung ứng quốc tế bình thường đang khai thác.

Ba đường bay có ghế cung ứng lớn nhất là Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh đạt gần 1,3 triệu (chiếm tỷ trọng 25,2% tổng số ghế cung ứng trên tất cả các đường bay); tiếp theo các đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng-Thành phố Hồ Chí Minh đạt gần 0,4 triệu ghế (chiếm tỷ trọng 9%); đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Vinh-Thành phố Hồ Chí Minh đạt gần 0,3 triệu ghế cung ứng (chiếm tỷ trọng 6%).

Mặc dù các hãng hàng không Việt Nam cũng như các hãng hàng không trên thế giới đang phải đối mặt với việc tăng chi phí khai thác (giá nhiên liệu tăng, tỷ giá hối đoái biến động), tuy nhiên, Cục Hàng không Việt Nam dự kiến mặt bằng giá vé Tết 2024 cũng chỉ tương đương năm 2023.

Để giá vé máy bay ở mức hợp lý, phù hợp với nhu cầu của người dân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Cục Hàng không đã triển khai các giải pháp chỉ đạo các Hãng hàng không tăng nguồn cung; theo dõi tình hình bán vé, đặt chỗ của các hãng bay dịp Tết Nguyên đán để có giải pháp bổ sung tải cung ứng vào các đường bay có nhu cầu cao, đáp ứng nhu cầu của hành khách; hỗ trợ và khuyến khích các hãng hàng không đảm bảo lực lượng vận tải và tăng năng lực khai thác (tìm kiếm các tàu bay thuê ngắn hạn, kéo dài thời gian khai thác hàng ngày của đội máy bay, tăng cường khai thác các chuyến bay vào ban đêm)./.