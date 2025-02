Nhà khoa học nghiên cứu công nghệ đường sắt đô thị có thể được miễn thuế thu nhập

(GLO)- Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025 kéo dài 9 ngày, dự báo nhu cầu đi lại của người dân và mật độ phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng được các lực lượng chức năng tăng cường nhằm đảm bảo cho người dân vui xuân, đón Tết an toàn.