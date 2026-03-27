Người hâm mộ xem World Cup 2026 được lưu trú qua đêm miễn phí tại sân Azteca

(GLO)- Người hâm mộ được lưu trú qua đêm miễn phí vào ngày 5-4 tại sân Estadio Azteca diễn ra khai mạc World Cup 2026.

Theo đó, Tập đoàn cung cấp dịch vụ lưu trú quốc tế Airbnb và huyền thoại bóng đá Mexico Hugo Sánchez vừa giới thiệu chương trình trải nghiệm độc đáo dành cho người hâm mộ tại sân vận động Estadio Azteca-địa điểm sẽ diễn lễ khai mạc World Cup 2026 vào tháng 6-2026.

Người hâm mộ được lưu trú qua đêm miễn phí ngay bên trong Sân vận động Estadio Azteca tại thủ đô Mexico City vào ngày 5-4. Ảnh nguồn TTXVN

Để đăng ký tham gia dịch vụ lưu trú quốc tế Airbnb, người hâm mộ cần truy cập airbnb.com/hugol.

Các khách mời sẽ được cựu danh thủ Hugo Sánchez-một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Mexico, trực tiếp đón tiếp. Cựu danh thủ sẽ dẫn khách tham quan các khu vực đặc biệt của sân, chia sẻ những câu chuyện về sự nghiệp thi đấu cũng như hướng dẫn kỹ thuật thực hiện cú “xe đạp chổng ngược” nổi tiếng gắn liền với tên tuổi huyền thoại của ông.

Việc 2 khu vực khán đài được cải tạo thành các phòng suite riêng với tầm nhìn trực tiếp xuống mặt sân là điểm nhấn nổi bật của trải nghiệm. Và người hâm mộ tham gia sẽ được dùng bữa tối và bữa sáng trong không gian đặc biệt này, đồng thời tham gia nhiều hoạt động tương tác như thi đấu bóng bàn mini, trò chơi điện tử bóng đá và thiết kế các vật lưu niệm mang dấu ấn cá nhân. Ngoài ra, người hâm mộ còn được trải nghiệm trọn vẹn từ lưu trú, giao lưu đến thưởng thức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh khi mỗi khách tham gia còn được tặng vé tham dự trận khai mạc World Cup 2026 diễn ra ngày 11-6 cũng tại sân Azteca.

Sáng kiến này là một phần trong xu hướng các thương hiệu quốc tế tận dụng sức hút của World Cup để phát triển các sản phẩm trải nghiệm mới, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh sân vận động Azteca-một công trình lịch sử từng tổ chức nhiều sự kiện bóng đá mang tính biểu tượng-tới người hâm mộ toàn cầu trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2026, theo giới chuyên môn nhận định.

Đây được xem là một hoạt động quảng bá đáng chú ý trong chuỗi chương trình chuẩn bị cho giải đấu World Cup 2026 mà Mexico đồng đăng cai với Mỹ và Canada.

Sân vận động Estadio Azteca tại Mexico City không chỉ là một công trình kiến trúc đơn thuần mà còn là chứng nhân lịch sử, nơi lưu giữ những khoảnh khắc vĩ đại nhất của túc cầu giáo. Đối với du khách đang lên kế hoạch du lịch kết hợp thưởng thức World Cup 2026, đặt chân đến sân Azteca là một trải nghiệm để đời.