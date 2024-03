Nâng cấp, mở rộng đồng bộ Quốc lộ 26 đoạn qua huyện Krông Pắc: Nhu cầu cấp thiết

Với lưu lượng phương tiện tăng nhanh trong những năm gần đây, nhu cầu nâng cấp, mở rộng đồng bộ tuyến đường huyết mạch này càng trở nên cấp thiết nhằm đảm bảo lưu thông an toàn, thông suốt.

“Cõng” hơn 6.000 ô tô/ngày đêm

Những năm gần đây, huyện Krông Pắc đã khẳng định sự phát triển vượt bậc về mọi mặt, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế. Cùng với thế mạnh sản xuất nông nghiệp và các mặt hàng nông sản chủ lực như sầu riêng, cà phê, lúa gạo…, các ngành thương mại, dịch vụ trên địa bàn cũng đa dạng và sôi động kéo theo nhu cầu lưu thông của các loại phương tiện, nhu cầu vận tải hàng hóa ngày càng cao.

Số liệu từ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an huyện Krông Pắc) ghi nhận, chỉ riêng trong năm 2023, trên địa bàn huyện đã có gần 1.800 phương tiện ô tô được thực hiện các thủ tục đăng ký mới và sang tên đổi chủ; cao hơn năm 2022 đến 25%. Hơn hai tháng đầu năm 2024 cũng đã ghi nhận gần 400 ô tô đăng ký mới và sang tên. Ngoài ra, các loại phương tiện mô tô trên địa bàn tăng khoảng 10.000 chiếc mỗi năm. Những số liệu trên là một trong những minh chứng rõ nét về sự phát triển kinh tế - xã hội nhưng lại tạo ra áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông.

Năm 2024, Chi cục Quản lý đường bộ III.5 được bố trí gần 38,9 tỷ đồng để thực hiện sửa chữa, gia cố lề, tăng cường hệ thống an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 26. Trong đó, đơn vị sẽ thực hiện sửa chữa cầu số 34 (đoạn qua xã Hòa An); sửa chữa, gia cố lề từ Km121+700 đến Km123 (đoạn qua thị trấn Phước An); sửa chữa, tăng cường hệ thống an toàn giao thông các đoạn Km115+280 đến Km116+800 (đoạn qua xã Ea Phê), Km123 đến Km 125+750 (đoạn qua thị trấn Phước An)...