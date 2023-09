Mỹ kiện Amazon vi phạm luật chống độc quyền

Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ ngày 26-9 đã khởi kiện Amazon với cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền. Theo đơn kiện, Amazon bị cáo buộc đã sử dụng các điều khoản hợp đồng để ngăn người bán hàng bên thứ 3 và người bán chào giá sản phẩm thấp hơn giá đăng trên Amazon.

Có nghĩa rằng, Amazon yêu cầu người bán trên nền tảng của mình chỉ được hưởng lợi ích tốt nhất khi mua các dịch vụ nội bộ của công ty. Bên cạnh đó, công ty này cũng buộc họ phải liệt kê sản phẩm trên website của mình với mức giá thấp hơn bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào.

FTC cho biết sự thống trị của Amazon trong lĩnh vực thương mại điện tử khiến người bán buộc phải chấp nhận mọi yêu cầu của công ty này, qua đó gián tiếp đẩy giá sản phẩm trên thị trường cao lên, gây bất lợi cho người tiêu dùng.

Tình trạng này xảy ra tại các bang: Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey, New Hampshire, New Mexico, Nevada, New York, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island và Wisconsin.

Từ đây, 17 tổng chưởng lý các tiểu bang trên (tổng chưởng lý được hiểu là luật sư trưởng, người đại diện cho chính phủ trước tòa án trong các vụ việc, đồng thời là cố vấn cho chính phủ về những vấn đề liên quan đến pháp luật) phối hợp sau một cuộc điều tra kéo dài 4 năm và sau những vụ kiện tương tự mà FTC đã đưa ra đối với Facebook của Google và Meta Platforms của Alphabet.

Ngoài ra, đơn kiện cũng cho rằng Amazon đã thay thế các kết quả tìm kiếm có liên quan bằng quảng cáo được trả phí, hướng đến các thương hiệu của riêng nhà bán lẻ này thay vì những lựa chọn có giá thành và chất lượng cạnh tranh hơn.

FTC đang yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đòi hỏi Amazon dừng lại với hành vi trái luật của họ. Vụ kiện này đã được đệ trình tới tòa án liên bang tại Seattle, nơi Amazon đặt trụ sở.