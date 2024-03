Mua nhà lúc này đã thực sự nhiều lợi thế?

Nhu cầu tìm mua bất động sản tăng

Theo dữ liệu batdongsan.com.vn, so với đầu năm 2023, thị trường bất động sản đầu năm nay có những dấu hiệu tích cực hơn cả về mức độ quan tâm và lượng tin đăng từ người mua bất động sản. Nhu cầu tìm kiếm bất động sản bán toàn quốc trong tháng 1.2024 tăng 66% so với cùng kỳ 2023, lượng tin đăng bán bất động sản cũng tăng 52%.

Phía nam từ thời điểm cuối năm 2023 đến nay, hàng loạt ông lớn địa ốc đã mạnh mẽ khởi động, chuẩn bị cho các dự án mở bán mới.

Tại Bình Dương, hàng loạt dự án đã tiến hành khởi công ngay từ những ngày đầu năm 2024 như dự án của Phát Đạt tại Thuận An, Sycamore của Capitaland (Singapore), dự án Picity Sky Park của Pi Group, Phú Đông SkyOne của Phú Đông Group, dự án A&T Sky Garden của A&T Group. Tại TP.HCM, tập đoàn Gamuda Land (Malaysia) cũng chạy mở bán dự án Eaton Park ở TP.Thủ Đức rộng hơn 3,6 ha. Nam Long hay Masterise Homes cũng đang rục rịch khởi động các dự án mới.

Sự quan tâm của khách hàng tới các dự án mới cũng tăng vọt. Theo chủ đầu tư dự án Picity Sky Park, chỉ trong khoảng 6 tháng từ khi ra mắt thị trường vào quý 3/2023, dự án này đã ghi nhận gần 10.000 lượt khách hàng tham quan nhà mẫu và tham dự các sự kiện giới thiệu dự án. Đây là con số khá ấn tượng trong bối cảnh thị trường vừa hồi phục.

Bà Trần Thị Cẩm Tú, Tổng giám đốc Công ty EximRS, cho biết thị trường Hà Nội giao dịch tốt hơn thị trường TP.HCM. Ngay từ cuối năm 2023, đầu năm 2024, thị trường Hà Nội có nhiều tín hiệu tích cực, trong đó phân khúc căn hộ đang có thanh khoản tốt trở lại. Hà Nội hiện là TP có dân số cao thứ 2 cả nước với hơn 8,4 triệu người. Nhu cầu nhà ở tiếp tục tăng cao, dự kiến đến năm 2025, Hà Nội thiếu khoảng 166.600 căn hộ để đáp ứng nhu cầu của người dân đang sinh sống tại đây. Đặc biệt, sau khi luật Nhà ở (sửa đổi) được thông qua, các giao dịch căn hộ nóng lên từng ngày. Bởi trước đây, người dân thường e ngại sau 50 năm sẽ không còn quyền sở hữu đối với căn hộ, nhưng luật mới đã không quy định điều này và vẫn giữ như cũ. Vì thế, những dự án giá tốt, chất lượng bàn giao cao cấp và pháp lý hoàn chỉnh sẽ được nhiều khách hàng quan tâm.

Thị trường sẽ phục hồi tích cực từ quý 2/2024

Theo TS Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia, bắt đầu từ quý 2/2024 thị trường bất động sản sẽ phục hồi tích cực hơn với nhiều tín hiệu lạc quan. Đầu tiên là khả năng kinh tế của Việt Nam trong năm 2024 sẽ tăng trưởng cao hơn (từ 6 - 6,5%) so với năm 2023 (là 5,05%). Thứ hai là các chính sách, luật lệ mới được ban hành đang dần có độ ngấm vào cuộc sống, trong đó có luật Đất đai, luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi được thông qua và đang dần hướng dẫn triển khai.

Thứ ba, mặt bằng lãi suất đã giảm khá mạnh cho cả nợ cũ và phù hợp hơn với nhu cầu vay vốn của người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh mới. Thứ tư, các vụ việc vi phạm có liên quan tới thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản cơ bản được giải quyết. Thứ năm là niềm tin của nhà đầu tư và thị trường đang dần được phục hồi, thể hiện qua việc nguồn cung bất động sản, giao dịch bất động sản và phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng dần trở lại.

Cuối cùng, trong thời gian vừa qua, các doanh nghiệp bất động sản đã rất nỗ lực trong việc tái cơ cấu hoạt động, tiết giảm chi phí, giảm giá bán sản phẩm. Đồng thời, đàm phán thành công với trái chủ, nhà đầu tư để giãn, hoãn nợ và trả nợ.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc batdongsan.com.vn cũng đánh giá, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ khởi sắc từ quý 2 đến quý 4/2025. Ông kỳ vọng giai đoạn này ghi nhận sự phát triển kinh tế mạnh mẽ, nguồn tiền đầu tư vào lĩnh vực bất động sản tăng trưởng. Tiềm lực tài chính của chủ đầu tư và môi trường tiền tệ cải thiện dẫn đến sự phục hồi về nguồn cung và thanh khoản trên diện rộng, giá bất động sản trong giai đoạn này cũng sẽ cải thiện đồng thời với nguồn cung và thanh khoản.



Với nhiều thông tin và các chuyển biến tích cực, chuyên gia dự báo năm 2024 sẽ là thời kỳ khởi sắc của bất động sản nhờ vào đòn bẩy tổng lực đến từ nhiều yếu tố như lãi suất giảm, pháp lý thông thoáng và đặc biệt là cú hích từ các chính sách kích cầu chưa từng có tiền lệ của các chủ đầu tư.

Lợi thế thì rõ ràng nhưng thực tế thì ngược lại, giao dịch trên thị trường bất động sản vẫn khá ảm đạm vì nhiều lý do. Trong đó, kinh tế khó khăn, thu nhập giảm và thanh khoản thị trường ở mức thấp, giá bất động sản quá cao khiến nhiều người vẫn không sẵn sàng xuống tiền ở thời điểm này.