Theo đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Rà soát, xác định đối tượng, tuyến, địa bàn, hàng hóa trọng điểm; tăng cường kiểm soát khu vực cửa khẩu; các đường mòn, lối mở, vị trí tập kết hàng hóa gần biên giới; chợ đầu mối, trung tâm thương mại, trung tâm bưu cục, nhà kho, bến bãi, các tổ chức hoạt động dịch vụ logistics…

Căn cứ chức năng, quyền hạn được giao và tình hình thực tế, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các địa phương chủ động xây dựng phương án, thực hiện các giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo lĩnh vực và địa bàn quản lý. Tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, dự báo tình hình; chủ động phối hợp, xây dựng phương án, tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu và nội địa, trọng tâm là các mặt hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, giả mạo xuất xứ, nhãn mác; đặc biệt lưu ý các giao dịch, buôn bán trên nền tảng thương mại điện tử; các hành vi trốn thuế, gian lận thương mại; hàng nhập khẩu có điều kiện, có thuế suất cao. Trong đó, tập trung vào các mặt hàng ma túy, vũ khí, pháo nổ, vàng, ngoại tệ, thuốc lá điếu, đường cát, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, động vật rừng, khoáng sản, phân bón; các mặt hàng tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán như thực phẩm, gia súc, gia cầm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, hoa quả, hàng điện tử, mỹ phẩm, thời trang cao cấp, quần áo may sẵn...