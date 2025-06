Mercedes-Benz C-Class: định hình đẳng cấp sedan hạng sang cỡ nhỏ có giá từ 1,4 tỷ đồng

Mercedes-Benz C-Class tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ tại Việt Nam. Dòng xe này được hãng xe Đức phân phối chính hãng với ba phiên bản: C 180 AMG, C 200 Exclusive và C 300 AMG, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ sự tinh tế, tiện nghi cho đến hiệu suất vận hành vượt trội.

Phiên bản Mercedes C 180 AMG là lựa chọn hợp lý cho những ai muốn bước vào thế giới xe sang của Mercedes-Benz. Xe được trang bị động cơ I4 1,5L tăng áp, sản sinh công suất 156 mã lực, kết hợp hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC mượt mà.

Dù là bản "entry-level", C 180 AMG vẫn sở hữu thiết kế thể thao đặc trưng của dòng AMG với lưới tản nhiệt kim cương, bộ mâm đa chấu 18 inch và đèn LED hiệu suất cao. Không gian nội thất bọc da Artico, hệ thống điều hòa 2 vùng, màn hình giải trí 10,25 inch tích hợp Apple CarPlay/Android Auto đều mang đến trải nghiệm hiện đại và tiện nghi.

Cao cấp hơn là Mercedes C 200 Exclusive, sử dụng động cơ I4 2L công suất 202 mã lực, giúp xe tăng tốc mạnh mẽ hơn và vận hành ổn định trên cao tốc. Điểm khác biệt dễ nhận thấy là phong cách thiết kế lịch lãm, tập trung vào sự sang trọng và thoải mái, hướng tới đối tượng khách hàng doanh nhân. Nội thất bọc da thật, ốp gỗ, đèn viền nội thất 64 màu và hệ thống âm thanh cao cấp Burmester tạo cảm giác như đang ngồi trên một mẫu S-Class thu nhỏ.

Phiên bản cao nhất C 300 AMG là sự kết hợp hoàn hảo giữa thể thao và công nghệ. Xe sử dụng cùng động cơ I4 2L nhưng được tinh chỉnh lên mức công suất 258 mã lực, khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong khoảng 5,9 giây, đem lại cảm giác lái đầy phấn khích.

Ngoại thất xe nổi bật với gói AMG, hệ thống treo thể thao, mâm xe 19 inch và cụm đèn MULTIBEAM LED hiện đại. Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống hỗ trợ lái Driving Assistance và các công nghệ an toàn như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đỗ xe tự động và camera 360 độ.

Giá bán của các phiên bản lần lượt là 1,499 tỷ đồng cho C 180 AMG, 1,699 tỷ đồng cho C 200 Exclusive và 1,969 tỷ đồng cho C 300 AMG. Với thiết kế sang trọng, khả năng vận hành mạnh mẽ và nhiều công nghệ cao cấp, Mercedes-Benz C-Class tiếp tục là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ, đáp ứng tốt cả nhu cầu cá nhân lẫn doanh nghiệp tại Việt Nam.



(Mức giá có thể giao động khác nhau tuỳ thuộc vào địa điểm mua bán cũng như đại lý phân phối).