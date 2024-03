Lễ hội văn minh

Không trộm, cướp và tệ nạn xã hội; không lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng; không xả rác, không vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; không chèo kéo khách, nâng giá, ép giá; không phóng sinh và mê tín dị đoan.

Trước đó, dịp lễ Vu lan năm ngoái, Sở NN-PTNT tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh có khuyến cáo phật tử tuyệt đối không mua chim phóng sinh, không cho bán chim phóng sinh ở khuôn viên chùa. Bởi đây là hành động gián tiếp "tiếp tay" cho việc săn, bẫy chim hoang dã.

Từ nhiều năm trước, lễ hội Đền Hùng dịp Giỗ tổ Hùng Vương tại Phú Thọ cũng đã thực hiện "5 không": không ùn tắc giao thông; không kinh doanh, dịch vụ chặt chém; không ăn xin; không để xảy ra các hành vi phản cảm; không để mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lễ hội Quán Thế Âm là lễ hội tôn giáo lớn nhất TP.Đà Nẵng, thu hút hàng trăm ngàn lượt người đến chiêm bái, tham dự trong những ngày diễn ra tại Ngũ Hành Sơn. Cùng với Thừa Thiên-Huế, Phú Thọ hay một số địa phương có lễ hội tâm linh quy mô lớn, việc ban tổ chức sớm tuyên truyền, gợi ý về yếu tố văn minh trong thực hành tín ngưỡng đã có tác dụng định hướng lớn.

Các nghi lễ truyền thống, văn hóa dân gian luôn cần được bảo tồn, phát huy, nhưng cũng cần phù hợp với thực tế và đặc biệt là bài trừ những hoạt động lợi dụng để trục lợi.

Gần đây, Công an TP.Đà Nẵng cũng thường xuyên cảnh báo tình trạng lợi dụng cúng giải hạn. Công an TP.Đà Nẵng cũng đã khởi tố 3 vụ, 3 bị can lừa đảo, đồng thời cảnh cáo, buộc rời khỏi địa bàn đối với nhóm giả người tu hành để xin tiền. Nên việc hướng đến xây dựng nền nếp văn minh là biện pháp cấp thiết. Do đó, việc các cơ sở thờ tự, tôn giáo tiên phong và nêu gương không mê tín dị đoan, bỏ các hủ tục, lễ nghi biến tướng... không chỉ được đạo hữu, tín đồ ủng hộ mà còn tăng thêm giá trị tôn nghiêm.