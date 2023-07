Lâm Đồng: 'Thủ phủ sầu riêng' Đạ Huoai nhộn nhịp vào mùa thu hoạch

Đường dây nóng Báo SGGP nhận được phản ánh của gần 100 hộ dân ở 2 thôn Măng Khênh và Đông Lốc (xã Đắk Man, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) về việc họ đang sống trong nguy hiểm bởi nguy cơ sạt lở, điện giật, tai nạn xe… Người dân muốn di dời đến khu tái định cư để được sinh sống an toàn.

Cơ quan chức năng đã chuyển hồ sơ vụ việc "Biến "đất vàng" công viên thành đất… tư" cho Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk để điều tra.

Bà Nguyễn Thị Nữ khai nhận mua 200 viên đạn thể thao từ một người chưa rõ nhân thân, lai lịch tại xã Đắk Búk So vào ngày 24/6 và đã bán 123 viên cho một số thợ săn để kiếm lời.

(GLO)- Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa tiếp nhận 37 triệu đồng do người dân giao nộp và đang cùng ngân hàng xác minh để trả lại cho chủ nhân.

Liên quan đến vụ tấn công tại Đắk Lắk, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, ngày 23/6/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định số 05/QĐ-ANĐT khởi tố vụ án “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; che giấu tội phạm; không tố giác tội phạm và tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”.