Gia Lai đề nghị Chính phủ Phần Lan hỗ trợ triển khai Dự án thoát nước và xử lý nước thải TP. Pleiku

“Đến hẹn lại ngập” là tình cảnh mà nhiều khu vực ở TP. Pleiku phải chịu trong suốt những năm qua. Khi mưa to, nước dâng lên nhanh gây ngập cục bộ tại một số khu vực khiến vật dụng trong nhiều nhà dân bị hư hỏng nặng. Tại nhiều tuyến đường có độ dốc lớn như: Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng, Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Đồng, Thống Nhất... mỗi khi mưa to, nước mưa bị dồn ứ do không có hệ thống thoát nước gây cản trở giao thông. Không những vậy, nước cuốn theo đủ loại rác thải. Chị Phạm Thị Quyên (phường Yên Đổ) cho biết: “Nhà tôi gần ngã tư Hai Bà Trưng-Trần Khánh Dư. Hễ mưa to là khu vực này bị ngập nước, người dân đi lại rất khó khăn, xe dễ chết máy. Khi nước rút hết thì đọng lại bùn và rác”.

Năm 2021, Gia Lai đã được Chính phủ Phần Lan hỗ trợ triển khai Dự án thoát nước và xử lý nước thải TP. Pleiku nhằm cải thiện điều kiện thoát nước, vệ sinh môi trường trên địa bàn các phường: Diên Hồng, Ia Kring, Hội Thương, Hoa Lư, Tây Sơn, Hội Phú, Yên Đổ, Trà Bá, Phù Đổng, Thống Nhất, Đống Đa. Đây là thông tin mà hầu như người dân nào cũng đều hồ hởi đón nhận và mong mỏi dự án sớm được triển khai.

Ngày 8-7-2022, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 138/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án thoát nước và xử lý nước thải (giai đoạn 1) TP. Pleiku với sự tài trợ của Chính phủ Phần Lan. Ngoài mục tiêu góp phần giảm nguy cơ ngập úng đô thị vào mùa mưa, đặc biệt là các điểm bị ngập nặng thì dự án còn có hạng mục tách nước mưa và nước thải để giảm thiểu xả nước thải chưa xử lý vào nguồn nước tiếp nhận, thu gom nước thải sinh hoạt của khu vực dự án về nhà máy xử lý, đồng thời xử lý nước thải đạt các tiêu chuẩn do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Dự án giai đoạn 1 gồm 2 hợp phần. Hợp phần 1 là xây mới khoảng 36 km tuyến cống bao thu gom nước thải và tuyến ống áp lực; xây mới các trạm bơm thoát nước; xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất giai đoạn 1 khoảng 20.000 m3/ngày đêm. Hợp phần 2 là tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện đầu tư. Thời gian thực hiện khoảng 4 năm (2023-2026). Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 1 là gần 1.094 tỷ đồng (khoảng 41,3 triệu Euro). Trong đó, vốn ODA của Chính phủ Phần Lan là 733,2 tỷ đồng, tương đương 27,7 triệu Euro (vốn vay gần 18 triệu Euro, vốn viện trợ không hoàn lại gần 9,7 triệu Euro); vốn đối ứng là 360,3 tỷ đồng, tương đương 13,6 triệu Euro. Dự án được giao cho UBND TP. Pleiku chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi.

Ngày 29-12-2022, UBND TP. Pleiku ban hành Quyết định số 3373/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi với đơn vị trúng thầu là liên danh Cửu Long-Vinse; giá trúng thầu gần 12,7 tỷ đồng (bao gồm các loại thuế, phí), loại hợp đồng trọn gói. Ông Đặng Toàn Thắng-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho hay: Dự án đang được đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến cuối tháng 4-2023 sẽ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngày 30-1-2023, UBND TP. Pleiku cũng ban hành Quyết định số 116/QĐ-UBND phê duyệt chỉ định thầu tư vấn giám sát công tác khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án thoát nước và xử lý nước thải (giai đoạn 1) TP. Pleiku. Đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng Quốc Khánh với giá trị chỉ định thầu (tạm tính) hơn 148 triệu đồng, hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện hợp đồng theo tiến độ khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác do ông Oskar Kass-Trưởng ban phụ trách công cụ hỗ trợ khối tư nhân (Vụ Chính sách, Bộ Ngoại giao Phần Lan) vào chiều 7-2-2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cho biết: Đây là dự án đầu tiên tỉnh Gia Lai hợp tác với Phần Lan. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn Bộ Ngoại giao Phần Lan vì đã giúp đỡ tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện dự án này và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ trong các giai đoạn tiếp theo của dự án. Đáp từ, ông Oskar Kass khẳng định sẽ hỗ trợ hết sức để Gia Lai thuận lợi triển khai các dự án, trong đó có Dự án thoát nước và xử lý nước thải TP. Pleiku.

Như vậy, sau một thời gian dài chuẩn bị, Dự án thoát nước và xử lý nước thải TP. Pleiku đã bắt đầu khởi động. Dự án hoàn thành sẽ giảm nguy cơ ngập úng đô thị vào mùa mưa, góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường, nâng cao chất lượng môi trường sống, đồng thời góp phần thu hút nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là đầu tư du lịch và dịch vụ, thúc đẩy kinh tế-xã hội Pleiku phát triển xứng tầm đô thị loại I.