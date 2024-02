Kông Chro khát vọng vươn lên

Đây sẽ là bước tạo đà để địa phương bứt phá vươn lên, cùng với toàn tỉnh hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2020-2025.

Nhìn lại 1 năm đã qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn và thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Kông Chro đã chung sức, đồng lòng triển khai hiệu quả nhiều giải pháp để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Năm 2023, tình hình kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện tiếp tục có sự khởi sắc với 23/24 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất tăng 11,2% so với năm 2022 (vượt 0,02%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp; trong đó nông-lâm nghiệp, thủy sản chiếm 40,16%, công nghiệp-xây dựng 37,22% và dịch vụ 22,62%.

Lĩnh vực nông nghiệp có nhiều tín hiệu vui khi tổng diện tích gieo trồng cả năm vượt 1,1% Nghị quyết và tăng 2,1% so với năm 2022; năng suất, sản lượng hầu hết các loại cây trồng đều tăng so với năm trước. Đáng chú ý, toàn huyện có 3.968,1 ha cây trồng ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; 140 ha đất kém hiệu quả được chuyển đổi sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và phù hợp với nhu cầu của thị trường (gần 87 ha rau các loại, 50,6 ha cây ăn quả, 3 ha cây dược liệu).

Huyện cũng tập trung chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất, liên kết theo các tiêu chuẩn như: VietGAP, GlobalGAP..., hướng tới phát triển các sản phẩm nông nghiệp có truy xuất nguồn gốc để người tiêu dùng nhận diện và yên tâm lựa chọn sản phẩm của huyện; đồng thời, đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm OCOP.

Việc chăm sóc rừng trồng các năm trước và triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2023 được huyện quan tâm chỉ đạo. Trong năm, địa phương đã hoàn thành trồng 1.298,2 ha rừng (kể cả cây phân tán), vượt 116,37% so với Nghị quyết. Chăn nuôi phát triển ổn định với tổng đàn gia súc toàn huyện cuối năm là 71.275 con (vượt 1,4% so với Nghị quyết, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2022).

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được huyện chú trọng chỉ đạo thực hiện. Đến nay, tổng số tiêu chí nông thôn mới đạt được là 156 tiêu chí/13 xã (tăng 18 tiêu chí so với kết quả rà soát năm 2022), bình quân đạt 12 tiêu chí/xã; 865 tiêu chí/67 thôn, làng (bình quân đạt 12,91 tiêu chí/làng).

Năm 2023 cũng là năm Kông Chro gặt hái được những thành tựu đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực. Điển hình như: giá trị sản xuất công nghiệp đạt 994,85 tỷ đồng (vượt 0,03% kế hoạch, tăng 12,47% so với năm 2022). Giá trị vận tải ước đạt 121,2 tỷ đồng (vượt 1% kế hoạch, tăng 4,48%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 782 tỷ đồng (vượt 0,26% kế hoạch, tăng 3,99%). Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 1.096 tỷ đồng (vượt 0,09% so với Nghị quyết, tăng 4,08%). Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 35,2 tỷ đồng (vượt 35,7% so với Nghị quyết).

Trong năm, trên địa bàn huyện có 5 doanh nghiệp thành lập mới, lũy kế đến nay có 114 doanh nghiệp, chi nhánh đang hoạt động; thành lập mới 1 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã đang hoạt động lên 19 và hiện có 548 hộ đăng ký kinh doanh.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng có nhiều chuyển biến. Đặc biệt, công tác giảm nghèo được huyện triển khai tích cực và có hiệu quả. Đến nay, toàn huyện còn 4.336 hộ nghèo (chiếm 33,78%); mức giảm tỷ lệ hộ nghèo là 5,91% (vượt 18,2% so với Nghị quyết).

Công tác giao quân năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu giao; công tác diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cấp xã hoàn thành đảm bảo kế hoạch. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các loại tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, vi phạm về môi trường đều giảm so với năm 2022; tai nạn giao thông được kiềm chế (giảm số vụ, số người chết).

Xác định công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là vô cùng quan trọng, trong năm 2023, huyện đã đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đôn đốc thực hiện công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy.

Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chuẩn y kết nạp 106 quần chúng ưu tú vào Đảng (vượt 0,95% so với Nghị quyết), nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên 2.590 đảng viên. Bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả, tạo sự thống nhất từ huyện đến cơ sở.

Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng mô hình nông hội được triển khai rộng khắp, tạo sự lan tỏa trong xã hội với sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân.

Bước sang năm 2024 với nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Tuy nhiên, kế thừa những thành tựu đã đạt được và kinh nghiệm có được từ thực tiễn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện quyết tâm đoàn kết để tạo bứt phá, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025).

Trong đó, huyện tiếp tục xác định đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội nhanh, hiệu quả và bền vững, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh; tập trung nguồn lực để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm là phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông-lâm sản, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Ngoài ra, huyện cũng sẽ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong thu ngân sách; phát triển đồng đều lĩnh vực văn hóa-xã hội; chăm lo cho công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và thực hiện tốt chủ trương, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số; đảm bảo quốc phòng và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc cũng là nhiệm vụ mà huyện tiếp tục đẩy mạnh trong năm 2024.

“Hơi thở” mùa xuân tràn về như thổi bùng sức sống mới cho vùng đất Kông Chro còn nhiều gian khó. Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc của huyện luôn tin rằng, trong tương lai không xa, Kông Chro sẽ sớm thoát khỏi huyện nghèo và vững bước đi lên trên chặng đường dựng xây, phát triển cùng đất nước.