​Khởi tố Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải

Tin liên quan Khởi tố 5 bị can là cán bộ thuộc Tập đoàn EVN và Bộ Công Thương

Ngày 21/12, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với: Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải về tội “Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới trong quá trình điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil và Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” (Điều 219 Bộ luật Hình sự). Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Đức Thọ về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” (Điều 358 Bộ luật Hình sự); Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (nguyên Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh), về tội “Nhận hối lộ" (Điều 354 Bộ luật Hình sự). Các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nêu trên đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành.