Khởi tố 6 nhân viên của nhà xe Anh Phát

(GLO)- Chiều 11-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng với 6 đối tượng là nhân viên của nhà xe Anh Phát liên quan đến vụ việc đánh người dân nhập viện.

6 đối tượng gồm: Phạm Viết Lâm (SN 1986, trú tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku), Vũ Xuân Hậu (SN 1993, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku), Phan Nguyễn Thành Trung (SN1995, trú tại xã Hòa Phú, huyện Chư Păh), Nguyễn Hải Hưng (SN 1983, trú tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), Trần Hữu Tú (SN 1996, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku) và Nguyễn Lương Quang (SN 1989, trú tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku).

6 nhân viên của nhà xe Anh Phát đã bị khởi tố. Ảnh: Văn Ngọc

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 16 giờ 45 phút ngày 11-3, Lâm điều khiển xe ô tô khách BKS 51H-013.84 của nhà xe Anh Phát ở số 63-65 Lý Nam Đế (phường Trà Bá, TP. Pleiku) đi trên đường Lý Nam Đế hướng từ bến xe Đức Long đi đường Nguyễn Chí Thanh. Trên xe lúc này có Hậu làm phụ xe. Khi gần đến khu vực văn phòng của nhà xe thì xảy ra va chạm với xe máy do chị V.T.N.A (SN 1978, trú tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku) điều khiển. Trong lúc Lâm và chị A. đang hòa giải, Lâm dắt xe của chị A. lên vỉa hè thì ông P.V.M (SN 1956, trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku) đi bộ ngang qua thấy sự việc nên yêu cầu giữ nguyên hiện trường.

Do đó, Lâm và ông Minh xảy ra cãi nhau. Bực tức, Lâm dùng tay đấm ông Minh. Lúc này anh T.Q.L (SN 1977, trú tại phường Ia Kring) là người dân chứng kiến vụ việc đã vào căn ngăn thì bị Lâm và Hậu dùng tay đánh. Các đối tượng Trung, Hưng, Tú thấy đánh nhau cũng chạy lại can ngăn.

Đối tượng Lâm đã bị bắt tạm giam. Ảnh: Văn Ngọc

Bị đánh, anh L. lái xe máy chạy đến nhà anh P.M.T (SN 1971, trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku) kể lại sự việc. Tại đây anh L. đã lấy 2 con dao bầu và cầm 1 con trên tay, 1 con dắt vào lưng quần rồi nói đi đến nhà xe Anh Phát tìm những người đã đánh mình để nói chuyện. Thấy vậy anh T. đi theo anh L. rồi lấy con dao từ lưng quần của anh L. để cầm trên tay.

Khi đến cách văn phòng nhà xe Anh Phát khoảng 20 m, anh L. và anh T. dừng xe, cầm dao trên tay rồi chỉ vào nhóm nhân viên nhà xe Anh Phát nói “Tao làm gì mà tụi bay đánh tao”.

Nhìn thấy anh L. cầm dao, Lâm, Hậu, Hưng, Tú chạy đi lấy mỗi người 1 chiếc ghế xếp, Quang cầm 1 cây gậy sắt 3 khúc còn Trung cầm lấy 1 cây lau nhà xông đến đánh anh L. khiến anh bị ngã xuống vỉa hè. Anh T. thấy bạn bị đánh thì xông đến can ngăn cũng bị Hậu, Tú và Lâm dùng ghế đánh trúng vào tay khiến anh này bỏ chạy. Người dân đi đường nhìn thấy vụ việc nên tập trung đông người, dùng điện thoại quay lại vụ đánh nhau.

Đến khi thấy L. nằm gục dưới vỉa hè đường Lý Nam Đế, nhóm nhân viên nhà xe Anh Phát mới dừng lại, bỏ về văn phòng nhà xe. Anh L. và anh T. bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị với đa chấn thương. Đối tượng Hưng cũng bị thương tích được điều trị tại Bệnh viện Quân y 15.

Đối tượng Hậu (phải) tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Ngọc

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Trà Bá đã đến hiện trường ghi nhận sự việc và triệu tập các nhân viên nhà xe Anh Phát có liên quan về trụ sở làm việc. Lực lượng Công an đã thu giữ các hung khí liên quan đến vụ việc như dao, ghế, gậy ba khúc… Vụ việc sau đó được chuyển đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Được biết, cùng với quyết định khởi tố bị can, 2 đối tượng Lâm, Hậu bị bắt tạm giam trong khi đó các đối tượng Quang, Hưng, Tú Trung bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo nguồn tin của P.V Báo Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an đang tiến hành giám định thương tích với anh L. và T. để xem xét truy cứu các đối tượng có liên quan về hành vi cố ý gây thương tích.