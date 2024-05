Israel quyết triển khai chiến dịch ở TP. Rafah, Liên hợp quốc ngừng phân phối thực phẩm

Tin liên quan Israel mở rộng chiến dịch tại Gaza, tiếp tục tấn công trại tị nạn Jabalia

Theo đó, các nhà lãnh đạo Israel đã nhiều lần khẳng định rằng áp lực quân sự, đặc biệt là tại thành trì chính cuối cùng của Hamas là Rafah, là cần thiết để thuyết phục Hamas đồng ý thỏa thuận con tin. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công khai tuyên bố rằng ông không muốn Israel tiến hành một cuộc tấn công lớn trên bộ ở Rafah, nơi có rất nhiều người Palestine đang trú ẩn.

Quan chức cấp cao Mỹ ẩn danh cho biết, Washington không bật đèn xanh cho chiến dịch của Israel tại Rafah vì “đó không phải vai trò của chúng tôi”.

Tại một diễn biến khác, vtv.vn thông tin, Liên hợp quốc cho biết đã đình chỉ việc phân phối thực phẩm ở TP. Rafah do thiếu nguồn cung và tình trạng mất an ninh. Theo đó, không có xe tải chở hàng cứu trợ nào đi qua bến tàu do Mỹ lập ra để giao hàng bằng đường biển trong vài ngày qua.

Tuy nhiên, Liên hợp quốc chưa nêu rõ có bao nhiêu người còn lại ở TP. Rafah sau khi quân đội Israel tiến hành cuộc tấn công tăng cường vào thành phố này từ ngày 6-5, nhưng có thể là vài trăm ngàn người. Bà Abeer Etefa-người phát ngôn của Chương trình Lương thực Thế giới thuộc Liên hợp quốc (WFP)-cảnh báo rằng “các hoạt động nhân đạo ở Gaza sắp sụp đổ”. Bà Etefa nói nếu thực phẩm và các nguồn cung cấp khác không tiếp tục được đưa vào Gaza với số lượng lớn, tình trạng giống như nạn đói sẽ lan rộng.