(GLO)- Chiều 9-10, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác diễn tập khu vực phòng thủ thị xã và diễn tập chiến đấu cấp xã, phường trong khu vực phòng thủ nhiệm kỳ 2021-2025.

(GLO)- Ngày 5-10, Công an thị xã An Khê tổ chức khánh thành 5 trụ sở Công an xã trên địa bàn.