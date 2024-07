Iraq bắt giữ thành viên cấp cao của tổ chức khủng bố IS phụ trách chế tạo bom xe

(GLO)- Quân đội Iraq cho biết, trong một chiến dịch truy quét, lực lượng an ninh nước này vừa bắt giữ một thành viên cấp cao của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng phụ trách chế tạo bom xe.

Cụ thể, theo tuyên bố của Trung tâm Chỉ huy tác chiến Baghdad, thông tin tình báo trong chiến dịch diễn ra tại một ngôi làng ở khu vực Yusufiya, cách thủ đô Baghdad khoảng 30 km về phía Nam, lực lượng cảnh sát và quân đội Iraq đã bao vây và bắt giữ nghi phạm. Nghi phạm này phụ trách các đơn vị chế tạo chất nổ của IS.

Thiếu tá Saad Ibrahim thuộc Trung tâm Chỉ huy tác chiến Baghdad cho hay, phần tử này là đối tượng bị truy nã với cáo buộc là kẻ chủ mưu chế tạo hàng chục quả bom xe được sử dụng tấn công lực lượng an ninh và dân thường đã gây thương vong cho nhiều người.

Trước đó, ngày 30-6, các chuyên gia về vật liệu nổ của Iraq đã vô hiệu hóa 6 quả bom được cho là do các phần tử của IS tự xưng cài đặt từ nhiều năm trước trong nhà thờ Hồi giáo lịch sử al-Nuri ở TP. Mosul, miền Bắc nước này.

Thiếu tá Ahmed Sabre thuộc lực lượng Cảnh sát Mosul nhấn mạnh, những quả bom tự chế này được cài đặt phức tạp, song các chuyên gia về vật liệu nổ đã tháo dỡ chúng thành công mà không gây sát thương.

Vào hồi tháng 2, Iraq cũng đã bắt giữ thủ lĩnh cấp cao của tổ chức IS phụ trách quản trị và tài chính.

Được biết, tình hình an ninh tại Iraq đã được cải thiện đáng kể từ khi IS bị đánh bại vào năm 2017. Tuy nhiên, tàn quân IS đã len lỏi vào các trung tâm đô thị, sa mạc và các khu vực hiểm trở và chúng thường thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường.