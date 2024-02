Ia Grai: 13 trạm y tế có “Góc truyền thông”

(GLO)- Bệnh viện Đa khoa Gia Lai hiện có 200 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo, hầu hết đều là người nghèo, khó khăn. Nhiều bệnh nhân do khó khăn về kinh tế nên vấn đề dinh dưỡng chưa đảm bảo khiến việc điều trị bệnh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Huyết áp cao là căn bệnh nguy hiểm, thường do nhiều yếu tố kết hợp như chế độ ăn uống, hoạt động thể chất và di truyền.

(GLO)- Sáng 15-2, Bệnh viện Nhi Gia Lai thông tin, bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng vừa thực hiện gắp dị vật là hạt me trong mũi phải của 1 bé gái 4 tuổi. Hạt me do trẻ tự nhét vào mũi khoảng 1 tháng trước.