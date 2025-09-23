HLV - VĐV thể hình Nguyễn Văn Tuấn: Bản lĩnh đường dài, truyền lửa đam mê

(GLO)- Anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1979, phường Pleiku) luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để trở thành một vận động viên thể hình xuất sắc tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Anh còn là một huấn luyện viên tận tâm, sáng tạo, truyền cảm hứng cho nhiều học viên trong quá trình rèn luyện hình thể.

Vận động viên Nguyễn Văn Tuấn đoạt cúp vô địch ở hai nội dung nam cổ điển và nam mở rộng trên 40 tuổi tại cuộc thi Musclemania Vietnam 2024. Ảnh: NVCC

Năm 13 tuổi, anh Tuấn không may gặp tai nạn do pháo nổ, khiến anh mất ba ngón tay phải. Năm 1999, anh bắt đầu tập luyện thể hình với mong muốn cải thiện sức khỏe và phục hồi chức năng bàn tay bị tổn thương. Do bị khuyết tật ở tay nên việc cầm nắm tạ và thực hiện các động tác kỹ thuật luôn gặp nhiều khó khăn. Thời điểm đó, phong trào thể hình tại Pleiku chưa phổ biến; điều kiện tập luyện thiếu thốn, thiết bị thô sơ và gần như không có HLV chuyên môn để hướng dẫn.

Với niềm đam mê mãnh liệt, anh vẫn kiên trì theo đuổi bộ môn thể hình. Năm 2001, anh được chọn đại diện cho tỉnh Gia Lai tham dự Giải vô địch thể dục thể hình các CLB toàn quốc tại tỉnh Khánh Hòa, đã xuất sắc giành HCV hạng cân 75 kg. Sau đó, anh tham gia nhiều giải đấu và đạt thành tích cao. Đặc biệt, năm 2010, khi được triệu tập vào Đội tuyển quốc gia tham dự Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ II tại Oman, VĐV Nguyễn Văn Tuấn đoạt HCB ở nội dung thể hình bãi biển hạng cân 75 kg.

Nhờ tập luyện bền bỉ, giữ vững phong độ, anh Tuấn tiếp tục khẳng định, năm 2024 khi tham gia hai giải thi đấu thể hình ở TP Hồ Chí Minh, anh đều đoạt thành tích cao: cúp vô địch ở hai nội dung nam cổ điển (physique) và nam mở rộng trên 40 tuổi (muscle) tại cuộc thi Musclemania Vietnam; HCV nội dung bodybuilding tại cuộc thi ICN Vietnam Natural Championships.

Vận động viên Nguyễn Văn Tuấn tham gia cuộc thi Musclemania Vietnam 2024. Ảnh: NVCC

Anh Tuấn hiện là HLV thể hình tại phố núi Pleiku. Với anh, thể hình không chỉ là rèn luyện thể chất mà còn là hành trình hoàn thiện bản thân và luôn cố gắng nâng cao chất lượng tập luyện. Từ kinh nghiệm nhiều năm và nhờ tinh thần không ngừng học hỏi, anh đã tự nghiên cứu, chế tạo nhiều thiết bị chuyên dụng mới như các máy tập kéo lưng, vai, bắp đùi sau… nhằm phục vụ tốt hơn cho học viên tập luyện.

“Quá trình chế tạo máy tập mới đòi hỏi phải hiểu rõ cơ chế vận động của từng nhóm cơ, từ đó tính toán chính xác tư thế tập và đảm bảo an toàn trong suốt quá trình sử dụng. Một số thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài có thiết kế không phù hợp với thể trạng người Việt Nam. Tôi tận dụng những vật liệu sẵn có, kết hợp thử nghiệm thực tế để tạo ra máy tập vừa hiệu quả, vừa tiết kiệm chi phí”, anh Tuấn chia sẻ.

Phòng gym của HLV Tuấn đã thu hút nhiều người đam mê thể hình đến tập luyện. Anh Lê Tuấn Anh (phường Pleiku) cho biết: “Các thiết bị mới do anh Tuấn sáng chế mang lại hiệu quả rõ rệt cho học viên chúng tôi khi tập luyện. Anh hướng dẫn kỹ lưỡng từng động tác, chỉnh sửa kỹ thuật để tránh chấn thương, tư vấn chế độ ăn uống cụ thể. Nhờ vậy, tôi tiến bộ nhanh và hiểu thêm nhiều kiến thức về thể hình!”.

Nhiều năm qua, từ sự hướng dẫn tận tâm và truyền cảm hứng của anh Tuấn, một số học viên không chỉ trở thành những VĐV thể hình xuất sắc tại các giải đấu, mà còn tiếp tục hành trình lan tỏa đam mê khi đảm nhiệm vai trò HLV tại các phòng gym địa phương. Nổi bật là anh Nguyễn Thanh Hiếu, hiện là quản lý phòng gym H2B (54 Bùi Thị Xuân, phường Pleiku), đã đoạt HCĐ tại Giải vô địch thể hình các CLB toàn quốc lần thứ 32, tổ chức vào cuối tháng 5.2025.

“Tôi luôn mong muốn đóng góp được nhiều hơn nữa để đưa phong trào luyện tập thể hình không chỉ phát triển ở phố núi Pleiku mà còn nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai. Đồng thời luôn sẵn sàng hỗ trợ những gì có thể để những học viên yêu thích, bền bỉ tập luyện môn thể hình có thể thành công và tiến xa khi tham gia thi đấu”, anh Tuấn bộc bạch.