Hết áp lực 'rồng vàng'?

Nói không ngoa bởi thực tế là vậy, cứ đến kỳ tuyển sinh đầu các cấp học là cả phụ huynh và học sinh đều căng thẳng, lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì không biết số phận con em mình sẽ ra sao khi vào cuộc chạy đua 1 chọi… 10.

Năm ngoái ngành giáo dục nói kỳ tuyển sinh đầu cấp vào lớp 6 vốn đã căng thẳng lại áp lực hơn khi lứa tuổi “rồng vàng” lớp 5 lên 6 tăng đột biến. Tỉnh thành nào cũng kêu than thiếu trường, thiếu lớp bởi đơn giản số học sinh thì năm sau tăng hơn năm trước trong khi trường không được xây dựng mới là bao. Vì vậy, điệp khúc đến kỳ tuyển sinh đầu cấp cha mẹ học sinh lại lo là có thật. Có lý do nữa để người làm giáo dục vin vào là năm trước số học sinh vào lớp 6 trên cả nước tăng đột biến do tỷ lệ sinh con “rồng vàng” quá nhiều. Vậy, năm nay không còn lứa “rồng vàng” vào lớp 6 nữa, liệu tình hình tuyển sinh đầu cấp lớp 6 có bị quá tải? Câu hỏi chưa có câu trả lời nhưng nhìn thực tế công tác tuyển sinh đầu cấp ở các thành phố lớn trong mấy ngày qua đủ để thấy áp lực bắt đầu tăng lên từng ngày.

Mới đây, một số quận huyện tại TPHCM thông tin, ngoài việc xét tuyển vào lớp 6 dựa vào địa bàn cư trú, kết quả học tập như mọi năm thì năm học này một số địa phương sẽ tổ chức khảo sát năng lực riêng của học sinh lớp 5 khi lên lớp 6. Trước đây, tại TPHCM chỉ có trường chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển sinh bằng khảo sát năng lực nhưng năm học tới, dự kiến sẽ có thêm ít nhất 4 trường thực hiện tuyển sinh đầu cấp kiểu này. Một số phụ huynh và học sinh bắt đầu cuộc “chạy đua” cho con vào trường được gọi là “trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”.

Dù một số lãnh đạo ngành giáo dục trấn an sẽ không có căng thẳng hoặc áp lực, không cần luyện thi vì học sinh chỉ cần nắm kiến thức từ lớp 1 đến lớp 5 là làm bài tốt. Ngày càng có nhiều trường bắt đầu tuyển học sinh cuối cấp tiểu học lên lớp 6 bằng đánh giá năng lực, bởi người ta lý giải rằng, việc đánh giá năng lực học sinh vào đầu cấp công bằng so với xét tuyển đại trà như lâu nay! Công bằng thì chưa thấy đâu nhưng những ngày qua học sinh và phụ huynh lo lắng, phải cho con đi học thêm, bổ sung kiến thức để thi đánh giá năng lực.

Trong khi tuyển sinh theo hình thức đánh giá năng lực để vào được trường “hội nhập quốc tế” là một “cuộc thi” căng não, buộc học sinh phải ôn luyện ngay từ trước thì học sinh diện xét tuyển cũng có cuộc đua căng não khác. Vì nhiều lý do, hiện nhiều trường chưa được triển khai chương trình tiếng Anh tăng cường, trong khi việc xét tuyển đầu cấp lên lớp 6 lại còn ưu tiên cộng điểm cho học sinh có các chứng chỉ tiếng Anh hoặc Tin học quốc tế. Vì lẽ đó, thời gian qua, ngoài học chương trình tại lớp học sinh phải chạy đua ôn luyện để thi lấy chứng chỉ tiếng Anh nhằm có thêm điểm ưu tiên.

Khi “cuộc đua” vào lớp 6 của học sinh cả nước đang nóng lên, cũng là lúc các “lò” luyện thi tại TPHCM và Hà Nội bắt đầu hoạt động hết công suất. Cuộc chạy đua này sẽ không bao giờ dừng lại một khi nền giáo dục còn nặng hình thức và chạy theo thành tích?!