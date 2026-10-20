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Thế giới

Hàn Quốc giảm nhân sự đại sứ quán tại Ukraine, duy trì đại biện lâm thời

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, Yonhap, AP)

(GLO)- Hàn Quốc quyết định rút một số nhân viên đại sứ quán khỏi Ukraine trong bối cảnh bất đồng về việc công khai chuyển giao 2 tù binh Triều Tiên chưa được giải quyết. Đại biện lâm thời cùng toàn bộ nhân viên lãnh sự sẽ tiếp tục làm việc tại Kiev.

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), ngày 20-10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo quyết định cắt giảm nhân sự tại cơ quan đại diện ngoại giao ở Ukraine, sau khi đã triệu hồi Đại sứ Park Ki-chang về nước hồi đầu tháng.

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Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Seoul cho biết Kiev chưa có những bước đi tích cực nhằm tháo gỡ bất đồng liên quan đến việc công khai thông tin chuyển giao 2 tù binh Triều Tiên cho Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, các mối đe dọa không kích kéo dài trên khắp Ukraine khiến việc bảo đảm an toàn cho nhân viên ngoại giao gặp khó khăn.

Dù rút bớt nhân sự, Hàn Quốc vẫn duy trì hoạt động liên lạc ngoại giao thông qua đại biện lâm thời tại Kiev. Bộ phận lãnh sự tiếp tục ở lại để thực hiện nhiệm vụ bảo hộ công dân. Seoul chưa công bố số nhân viên sẽ rời Ukraine.

Bất đồng giữa 2 nước nảy sinh sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố việc chuyển giao 2 tù binh Triều Tiên trong bài phát biểu tại Liên hợp quốc ngày 23-9. Hàn Quốc cho rằng thông tin này thuộc diện cần được giữ kín.

Theo quan chức Hàn Quốc, 2 quân nhân trên bị bắt tại khu vực Kursk của Nga vào tháng 1-2025, khi tham chiến bên phía Nga và đã đến Hàn Quốc vào giữa tháng 9-2026.

Seoul khẳng định có tài liệu bằng văn bản chứng minh 2 bên đã thống nhất bảo mật việc chuyển giao và yêu cầu Kiev xin lỗi về việc công bố thông tin. Hàn Quốc cho biết vẫn hướng tới giải quyết bất đồng bằng thương lượng, đồng thời đề nghị Ukraine đáp ứng các yêu cầu của mình.

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