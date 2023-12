Hà Nội và TP.HCM đặt mục tiêu làm hơn 600km đường sắt đô thị đến năm 2035

Đường Vành đai TP.Tân An (Long An) là trục giao thông liên kết quan trọng giữa TP.Tân An và các huyện Châu Thành - Tân Trụ - Thủ Thừa, nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương - QL62 - QL1…, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.