Bằng những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, những đối tượng này không ngừng gieo rắc những thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc, bóp méo tình hình chính trị tại Việt Nam hòng gây tâm lý hoài nghi, chia rẽ, mâu thuẫn trong nội bộ, làm lung lạc niềm tin của nhân dân đối với công tác cán bộ của Đảng. Song Đảng ta luôn giữ vững quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ đức, đủ tài, kiên quyết giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xử lý nghiêm các sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, có khoảng 100 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý đã bị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật nghiêm minh. Việc kiên quyết thanh lọc những trường hợp mắc khuyết điểm nghiêm trọng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, được thực hiện đúng đắn theo tinh thần thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ” góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đó cũng là cách hiệu quả giúp sàng lọc, củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ đức, đủ tài gánh vác trọng trách nặng nề, nhiệm vụ cách mạng to lớn mà lịch sử giao phó ở thời điểm hiện tại và tương lai. Đảng ta ngày càng phát huy cao độ tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, dũng cảm cắt bỏ “ung nhọt” trong cuộc đại phẫu chính mình để ngăn chặn “nọc xấu” di căn lây lan, do đó đã nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước.

Tuy nhiên một số đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài lợi dụng những sự kiện, vụ việc được nhiều người quan tâm, cố tình đưa thông tin xuyên tạc, lồng ghép ý kiến chủ quan, phiến diện, đánh đồng sự việc đơn lẻ thành bản chất, nhằm hướng lái dư luận hiểu sai chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức và công tác nhân sự, đả phá trực diện công tác cán bộ của Đảng ta. Cùng với đó một số cá nhân tự xưng là “nhà quan sát”, “nhà dân chủ”, thường xuyên chỉ trích, bôi nhọ chế độ, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Không khó để nhận diện những người này đa số là đối tượng vi phạm pháp luật, từng bị tòa án nhân dân các cấp tại Việt Nam kết án về các tội danh chống phá Nhà nước như “tuyên truyền chống Nhà nước” và “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”,... hoặc bị cơ quan công an truy nã hiện sống chui lủi ở nước ngoài. Tiếp tay cho những đối tượng chống phá Việt Nam là các trang, diễn đàn báo chí chống cộng hải ngoại thường xuyên tổ chức cái gọi là “hội luận” để chĩa mũi dùi vào chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, trong đó có công tác nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước ta.

Các đối tượng xuyên tạc rằng khâu đào tạo, lựa chọn nhân sự của Đảng thời gian qua “thất bại”, dẫn đến “khủng hoảng nhân sự lãnh đạo”. Chúng cố tình lờ đi thực tế là việc chuẩn bị đội ngũ, lựa chọn, bố trí cán bộ là chức năng của đảng cầm quyền và trở thành phương thức cầm quyền của Đảng. Đặc biệt dù có thay đổi nhân sự ở cấp nào nhưng nguyên tắc hoạt động, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta luôn luôn nhất quán, bảo đảm tính kế thừa, không bị chi phối bởi bất cứ thế lực nào...

Từ đây chúng hướng lái đến mục tiêu kêu gọi đa nguyên đa đảng, “loại bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam”, kích động người dân tạo áp lực với Đảng đòi hỏi thay đổi về chính trị, tự do ứng cử, tự do bầu cử, tiến hành tự do báo chí, xây dựng xã hội dân sự, có nền tư pháp độc lập, dần dần hướng đến đa nguyên đa đảng. Nực cười, có đối tượng lúc đầu tỏ thái độ hằn học, đưa ra các thông tin bóp méo tình hình chính trị trong nước, phát tán thông tin sai trái về công tác nhân sự, lộ rõ ý đồ đen tối hòng chia rẽ vùng miền, bôi nhọ môi trường đầu tư, phủ nhận kết quả phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta, song ngay sau đó lại hiện nguyên hình bản chất “con buôn”.

Chính cộng đồng mạng đã vạch mặt các nội dung đăng tải của người này chỉ là chiêu trò “diễn tuồng” giật gân câu like, câu view nhằm bán hàng online kiếm tiền. Như mới đây chủ kênh này dành suốt 20 phút cuối của một video clip bôi nhọ chế độ để chuyển hướng nội dung chào mời người xem mua nước sâm, viên nén có tác dụng “điều trị ung thư”, mặt nạ làm đẹp, nón mọc tóc...!

Bất bình trước hiện tượng này, đồng thời bày tỏ sự đồng tình với công tác nhân sự của Đảng, Thượng tá, cựu chiến binh Vũ Thành Long, nguyên Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước, 53 năm tuổi đảng, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ khu phố Đồng Nai, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chia sẻ: “Cá nhân tôi hoàn toàn ủng hộ và đề nghị đẩy mạnh hơn nữa để loại bỏ những cán bộ suy thoái về chính trị, đạo đức ra khỏi bộ máy. Việc xử lý cán bộ dù rất đau xót nhưng tất yếu phải làm, nếu muốn Đảng ta vững mạnh, trường tồn.

Thực tế cho thấy những cán bộ vi phạm, trong đó có cả cấp cao gây dư luận xấu trong nhân dân, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Do đó cần phải kiên quyết, nghiêm khắc xử lý.

Trong công việc và cuộc sống không có chiến thắng nào vẻ vang bằng chiến thắng bản thân trước những “viên đạn bọc đường”. Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên lúc này phải tự giữ lấy mình, không được vượt “lằn ranh”. Vi phạm là phải xử lý nghiêm, chỉ khi đó sức mạnh của Đảng mới được củng cố, tăng cường, bởi lẽ Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài mang lại lợi ích cho nhân dân”.

Trước những băn khoăn, lo lắng của một bộ phận người dân đối với công tác nhân sự của Đảng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Phòng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương bày tỏ: “Chúng ta thấy dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng rất quyết liệt. Nhiều người thấy lo, nhưng mà thực ra chúng ta phải vui mới đúng. Đừng lo, bởi vì phải thanh lọc chính đội ngũ, hàng ngũ của mình, không thể khác được. Khối u mà không cắt bỏ, không trị xạ là tái phát, mà tái phát là không cứu được, là mất sự lãnh đạo cầm quyền của Đảng, mất chế độ, mất sự nghiệp cách mạng mà cha ông ta đã giành được suốt 94 năm nay”.

Thực tế cho thấy những cán bộ vi phạm, trong đó có cả cấp cao gây dư luận xấu trong nhân dân, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Do đó cần phải kiên quyết, nghiêm khắc xử lý. Cũng từ đây đã đúc rút cho Đảng ta những bài học kinh nghiệm đắt giá về vấn đề nhân sự. Nhìn lại chặng đường 94 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh, tiền đồ của Đảng, của đất nước và sự sống còn của chế độ nên đây luôn là nhiệm vụ “then chốt”, công việc hệ trọng hàng đầu.

Do vậy, việc xem xét, quyết định nhân sự, nhất là những vị trí quan trọng chịu ràng buộc chặt chẽ bởi điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Quá trình tiến hành cần cẩn trọng, bài bản, khoa học, đúng quy trình, chân thực, khách quan, công khai, minh bạch; tuyệt đối chưa/không bao giờ cảm tính, không thể tùy tiện chi phối, can thiệp như những đối tượng chống phá, phản động cố tình xuyên tạc, bôi nhọ.

Vừa qua, sau khi có kết luận chính thức của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chỉ trong một thời gian ngắn, Quốc hội khóa XV đã có những phiên bất thường để xem xét, quyết định công tác nhân sự cấp cao. Hay việc đã có những cán bộ là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đương chức hoặc đã nghỉ hưu và cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, vi phạm đến mức bị khai trừ ra khỏi đảng và khởi tố hình sự.

Điều này khẳng định bản lĩnh “tự soi”, “tự sửa”, kịp thời, kiên quyết làm trong sạch bộ máy của Đảng và Nhà nước theo tinh thần “trên trước, dưới sau” và minh chứng cán bộ có sai phạm, không làm tròn trách nhiệm, không đủ khả năng đảm đương công việc, chỉ tính đến lợi quyền, bổng lộc trước nhất, quên cả thanh liêm, danh dự, thì bắt buộc phải “ra”, phải “xuống” là đương nhiên, bất kể người đó là ai. Lợi ích của quốc gia, dân tộc luôn được đặt lên trên hết, trước hết, vì lẽ đó. Việc mạnh tay xử lý cán bộ kể cả cấp cao, thay đổi cán bộ tuyệt nhiên không ảnh hưởng đến sự ổn định chính trị của đất nước, bởi đường lối cách mạng của Đảng đã được xác định rõ ràng trong Cương lĩnh, Nghị quyết của Đảng và Hiến pháp của Nhà nước.

Thực tế thời gian qua cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện rõ ý chí, hành động quyết liệt tự chỉnh đốn để từng bước hoàn thiện mình. Việc Đảng ta nhiều lần điều chỉnh, bổ sung hàng loạt quy định liên quan đến công tác cán bộ không nằm ngoài nỗ lực “vun xới cái gốc đạo đức” không ngừng nghỉ. Mới đây, ngày 23/4/2024 Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 142-QĐ/TW quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Theo đó, Quy định 142 cho phép thí điểm người đứng đầu giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó; bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng cấp dưới trực tiếp thuộc thẩm quyền quản lý; đồng thời cũng nêu rõ người đứng đầu phải có trách nhiệm trong bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống, năng lực công tác đối với nhân sự do mình giới thiệu; thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ, quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Tiếp đó, ngày 9/5/2024 Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Quy định số 144-QĐ/TW quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, trước yêu cầu phải triển khai tốt công tác nhân sự từ đại hội đảng bộ các cấp để góp phần chuẩn bị nhân sự cho Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV, đã sớm quán triệt nhiều vấn đề cốt lõi định hướng chiến lược về công tác nhân sự mang ý nghĩa lịch sử, gắn liền với sự tồn vong của Đảng, với sự phát triển của đất nước.

Nhấn mạnh thông điệp bao trùm đặt lợi ích của quốc gia-dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết, người đứng đầu Đảng ta gợi mở sâu sắc chung quanh vấn đề vốn phức tạp, nhạy cảm này như: phải “có con mắt tinh đời”; “đừng nhìn gà hóa cuốc”, “đừng thấy đỏ tưởng là chín”... Đây chính là “kim chỉ nam” dẫn dắt, tránh nhầm lẫn cho những người làm công tác cán bộ của Đảng, chủ động ngăn ngừa những kẻ cơ hội chui sâu, leo cao vào tổ chức bộ máy, đe dọa sự phát triển của Đảng, cũng như hệ thống chính trị, làm tổn hại đến lợi ích của quốc gia, dân tộc.

(Còn nữa)