Giữ hình ảnh đẹp

Những ngày qua, báo chí đưa tin về một vụ va chạm giao thông tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An giữa một ô tô do một phụ nữ điều khiển và một xe máy.

Người đàn ông đi xe máy không dựng xe bị ngã lên mà bước đến, dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính ô tô rồi ném mũ bảo hiểm vào người phụ nữ. Người đàn ông này là một cán bộ hải quan của tỉnh Nghệ An.

Đúng sai thuộc về ai, mức độ nào trong vụ va chạm giao thông sẽ được làm rõ, song hành vi của người đàn ông là không thể chấp nhận được khi hành xử bạo lực với phụ nữ, nhất là khi bản thân là cán bộ - công chức (CB-CC), hành vi diễn ra ở nơi đông người, gây bất bình trong dư luận.

Lâu nay, bên cạnh những hình ảnh đẹp, câu chuyện đẹp về đạo đức công vụ, ứng xử đẹp, văn minh trong công việc và đời sống của rất nhiều CB-CC được người dân yêu mến, cũng diễn ra tình trạng một số CB-CC có hành xử không đẹp, phản cảm. Nhiều người còn nhớ vào tháng 6-2023, một cán bộ giữ chức vụ phó ban đang làm việc tại Ủy ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế có dấu hiệu say xỉn, cởi áo quậy tưng ở một điểm du lịch ở TP Huế. Sau đó, cán bộ này bị kỷ luật cảnh cáo.

Tháng 8-2019, bà Lê Thị Hiền (lúc đó là đại úy công an), làm thủ tục trên chuyến bay từ TP HCM ra Hà Nội, sau khi đã gửi 4 kiện hành lý đủ tiêu chuẩn miễn cước, Hiền yêu cầu nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất cho gửi thêm 1 vali và bị từ chối, đề nghị xách tay, Hiền to tiếng, chửi bới và có lời lẽ khiếm nhã với nhân viên hãng bay và nhân viên an ninh sân bay. Sau vụ việc "gây bão" dư luận xã hội nói trên, Công an TP Hà Nội đã giáng cấp Lê Thị Hiền xuống trung úy; Đảng bộ quận Đống Đa khai trừ Đảng với Hiền và Hiền đã làm đơn xin ra khỏi ngành…

Dẫn ra 3 vụ điển hình trên để thấy, bên cạnh hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn thì thái độ ứng xử, giao tiếp của CB-CC là cực kỳ quan trọng, phải luôn biết giữ gìn hình ảnh, tác phong đúng mực trong các mối quan hệ xã hội. Uy tín, hình ảnh đẹp của người CB-CC bắt nguồn từ lối sống trong sáng, khiêm tốn, giản dị, hòa đồng, không quan liêu, xa cách, xử sự đúng mực với cán bộ, nhân dân. Muốn có được hình ảnh đó phải tích cực rèn luyện nhân cách, đề cao lòng tự trọng của bản thân, giữ gìn danh dự từ những hành động cụ thể hằng ngày.

Không chỉ thực hiện đúng theo các quy tắc công vụ mà bản thân từng CB-CC qua rèn luyện, tu dưỡng sẽ hình thành những tính cách tốt đẹp, cách suy nghĩ, hành động đúng đắn. Hình ảnh và ứng xử đẹp, gương mẫu không chỉ ở nơi công sở mà còn ở nơi cư trú, nơi công cộng. Hãy luôn nhớ rằng không chỉ cơ quan, đơn vị là nơi quản lý, giám sát mà người dân và xã hội cũng luôn giám sát hình ảnh, hành vi ứng xử của CB-CC. Làm tốt, làm gương đẹp thì được ngợi khen, noi gương; làm xấu, làm sai thì bị phê phán.

Do đó, cơ quan chức năng sẽ kết luận, xử lý vụ việc sau va chạm giao thông ở TP Vinh; cơ quan quản lý sẽ có hình thức xử lý kỷ luật tương xứng với hành vi sai phạm của CB-CC. Bản thân CB-CC phải thấy đây là bài học đắt giá cho hành vi sai trái, tự làm xấu mình trong mắt người dân.