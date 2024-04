Giải cứu thành công 4 công dân bị lừa bán ra nước ngoài

Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước, Công an tỉnh Bình Định đã kịp thời giải cứu 3 công dân Trung Quốc bị lừa sang Campuchia.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB và XH) yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương làm việc với các đối tác, chủ tàu có NLĐ Việt Nam làm việc về nguy cơ mất an ninh, an toàn trên các tàu vận tải đi qua các tuyến hàng hải Trung Đông-Châu Phi.

Nhiều vị trí công việc với nhân sự trong lĩnh vực IT đang có mức lương khá cao so với thị trường lao động hiện nay. Vậy đó là những vị trí nào, làm sao để nhân sự trong ngành IT có thể đạt được mức lương như vậy?