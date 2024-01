Gia Lai tập trung cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số xanh

(GLO)- Nhờ áp dụng quy trình sản xuất 5S, xây dựng đội ngũ an toàn vệ sinh viên gắn với công tác thanh-kiểm tra, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn lao động.

(GLO)- Đến nay, 5 trụ sở Công an xã trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Các công trình được xây dựng theo mẫu thiết kế của Bộ Công an và được đầu tư trang-thiết bị, đáp ứng yêu cầu công tác.