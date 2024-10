(GLO)- Sáng 5-10, Công an TP. Pleiku phối hợp với UBND phường Hoa Lư, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông, bảo đảm về an ninh, trật tự”.