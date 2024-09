TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI ĐƯỢC BẢO ĐẢM

Tối 2-9, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an TP. Pleiku lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại số 46 đường Hùng Vương, phường Ia Kring, TP. Pleiku. Qua kiểm tra 30 trường hợp điều khiển phương tiện tham gia lưu thông qua đoạn đường này thì có 4 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Trong số này, ông Đ.H.M. (trú tại xã Ia Yok, huyện Ia Grai) lái xe máy Grap chở khách nhưng vẫn vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,233 mg/l khí thở. “Bạn bè tụ tập ăn uống nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh, tôi có uống một ít rượu rồi về nhà nằm nghỉ. Nghỉ ngơi được 1 lúc thì nhận tin báo chở khách, thấy mình tỉnh táo, tôi liền chạy qua chở. Tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, không để tái diễn việc như này nữa”-ông M. nói.

Không chỉ lập biên bản xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ, Công an thành phố còn triển khai hoạt động tuyên truyền, nhắc nhở người dân đảm bảo an toàn giao thông. Anh Nguyễn Thế Tuyên (trú tại phường Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) chia sẻ: “Gia đình tôi lên Gia Lai vãn cảnh từ hôm qua. Điều khiển xe ô tô nên tôi không sử dụng bia rượu. Tôi thấy việc lập chốt kiểm tra nồng độ cồn như này là hợp lý, không chỉ bảo đảm an toàn đối với người điều khiển phương tiện mà còn đảm bảo an toàn tính mạng cho mọi người lưu thông trên đường, tránh những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc”.

Trung tá Mẫn Đức Sơn-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) thông tin: Thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, trong kỳ nghỉ lễ 2-9, đơn vị trực 100% quân số, phương tiện để triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đơn vị tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông để góp phần kiềm chế tai nạn giao thông. Đội đã thành lập 2 tổ kiểm tra nồng độ cồn ở các tuyến đường trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra, đơn vị phát hiện còn khá nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.

Còn theo Thượng tá Thiệu Hồng Quyết-Trưởng Công an huyện Đức Cơ: Đơn vị đã xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 2-9. Đối với lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự triển khai trực 100% quân số và tuần tra, kiểm soát tại một số tuyến đường trên địa bàn. Công an huyện cũng chỉ đạo Công an các xã, thị trấn triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn giao thông ở địa bàn. Triển khai đồng bộ các giải pháp nên 4 ngày vừa qua, tại Đức Cơ không xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Song song với công tác bảo đảm an toàn giao thông, các địa phương cũng tăng cường triển khai các biện pháp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Thượng tá Nguyễn Thành Huy-Trưởng Công an thị xã An Khê cho biết: Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, Công an thị xã triển khai tổ tuần tra 3 lớp, chốt chặn 5 điểm cửa ngõ ra vào thị xã. Công an thị xã An Khê cũng triển khai lực lượng tuần tra dọc các tuyến nội thị, địa bàn xung yếu, trọng điểm ở thị xã; đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trên cổng thông tin thuộc mô hình thế trận an ninh nhân dân gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng. Mặt khác, đơn vị cũng tăng cường công tác kiểm tra hành chính cư trú, nhất là các đối tượng thanh-thiếu niên, học sinh, sinh viên dịp lễ về nghỉ tại địa phương. Vì vậy, trong những ngày lễ vừa qua trên địa bàn thị xã không xảy các vụ cháy nổ hay phạm pháp hình sự.

Theo thống kê của Công an tỉnh, trong dịp lễ Quốc khánh 2-9, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ vi phạm trật tự xã hội làm chết 1 người, thiệt hại tài sản khoảng 1 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2023, giảm 2 vụ, không tăng hoặc giảm số người chết, thiệt hại tài sản giảm 48 triệu đồng. Về tai nạn giao thông, xảy ra 5 vụ ở Pleiku, An Khê, Chư Prông, Ia Pa làm chết 3 người, 4 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023, không tăng, giảm số vụ, giảm 1 người chết, tăng 3 người bị thương. Nguyên nhân chính xảy ra các vụ tai nạn giao thông là do không làm chủ tốc độ.

VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THÔNG SUỐT

Cũng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, Giám đốc Cảng Hàng không Pleiku Nguyễn Đình Hưng cho hay: Tính riêng từ ngày 31-8 đến 3-9, Cảng sẽ khai thác 52 chuyến bay đi, đến với số lượng hành khách hơn 10.000 lượt hành khách. Hoạt động hành khách tại Cảng diễn ra thông suốt, không xảy ra các sự cố ngoài ý muốn. Cảng cũng đã triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Do vậy, những ngày qua, tình hình an ninh trật tự tại Cảng được đảm bảo.

Ông Đặng Văn Hiền-Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai cho hay: Dịp lễ này, nhu cầu đi lại của người dân gia tăng. Lý do là sau nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 là thời điểm sinh viên nhập học ở các trường cao đẳng, đại học tại thành phố lớn. Công ty sẽ tăng 3-4 chuyến xe vào tối 3 và 4-9 để giải tỏa hành khách từ Gia Lai đi TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Theo ông Phan Hữu Hiếu-Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh: Tính từ 13 giờ 30 phút ngày 31-8 đến 13 giờ 30 phút ngày 2-9, tại các bến xe trong tỉnh có 195 chuyến vận chuyển 2.579 lượt hành khách đi các tỉnh, thành trong cả nước. Lực lượng Thanh tra giao thông đã kiểm tra 13 phương tiện trước khi xuất bến tại Cảng hàng không Pleiku, Bến xe Đức Long Gia Lai. Qua kiểm tra, các phương tiện và người lái đều đảm bảo các điều kiện theo quy định. Thanh tra giao thông cũng tiến hành kiểm tra, nhắc nhở 7 chủ phương tiện thủy nội địa tại Bến đò A Sanh (xã Ia Khai, huyện Ia Grai chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi vận chuyển khách.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Đình Sơn-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động vận tải hành khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Cũng không xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô vận tải hành khách. Sở cũng chỉ đạo Hiệp hội Vận tải ô tô Gia Lai, các nhà xe trên địa bàn tăng thêm chuyến để giải tỏa hành khách sau kỳ nghỉ lễ".