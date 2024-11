Gia Lai: Giảm 189 đơn vị đầu mối sự nghiệp công lập

Hội nghị cũng tham gia ý kiến đối với Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 2-10-2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư các Huyện ủy: Chư Sê, Chư Pưh, Chư Păh, Đak Pơ, Đức Cơ, Ia Grai, Phú Thiện, Kbang; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh…

Báo cáo tại hội nghị nêu: Gia Lai có 17 đơn vị hành chính cấp huyện với 218 xã, phường, thị trấn; 1.577 thôn, làng, tổ dân phố. Tính đến ngày 30-6-2024, toàn tỉnh có 5 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; 130 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh (viết tắt là sở, ngành); 756 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Năm 2017, HĐND tỉnh phê duyệt và UBND tỉnh giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập là 28.141 chỉ tiêu người làm việc hưởng lương từ ngân sách. Theo đó, phân bổ cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và sở, ngành là 9.329 chỉ tiêu, chiếm 33,15%; phân bổ cho UBND cấp huyện 18.812 chỉ tiêu, chiếm 66,85%.

Tổng chỉ tiêu số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách được giao năm 2021 là 26.407 chỉ tiêu; phân bổ cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và sở, ngành là 8.118 chỉ tiêu, chiếm 30,74%; phân bổ cho UBND cấp huyện 18.269 chỉ tiêu, chiếm 69,18%; dự phòng 20 chỉ tiêu, chiếm 0,08%.

Năm 2024, tổng chỉ tiêu số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách được giao là 28.008 chỉ tiêu; phân bổ cho đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và sở, ngành là 6.833 chỉ tiêu, chiếm 24,4%; phân bổ cho UBND cấp huyện 21.145 chỉ tiêu, chiếm 75,5%; dự phòng 30 chỉ tiêu, chiếm 0,1%.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Trên cơ sở Chương trình hành động số 64 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, các cấp ủy, đơn vị, địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Trong đó, đã tập trung rà soát, sắp xếp thu gọn đầu mối bên trong các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với rà soát, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan và tinh giản biên chế, giảm chức danh lãnh đạo, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng cấp ủy, đơn vị, địa phương. Việc nâng cao mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 903 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính các cấp, giảm 177 đơn vị so với năm 2015 và giảm 172 đơn vị so với năm 2017; kết quả sắp xếp giai đoạn 2018-2021 vượt 6,39% so với mục tiêu yêu cầu của Nghị quyết số 19. Bên cạnh đó, từ năm 2022 đến 30-6-2024, các địa phương đã sắp xếp giảm thêm 12 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập, còn 891 đơn vị, nâng tổng số đơn vị sự nghiệp công lập đã sắp xếp giảm so với năm 2015 là 189 đơn vị, đạt tỷ lệ 17,5%.

Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Gắn với việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát, quản lý, sử dụng, tinh giản số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan hành chính bảo đảm tỷ lệ tinh giản theo yêu cầu của Bộ Chính trị.

Giai đoạn 2021-2025, Bộ Nội vụ đã cắt giảm của tỉnh 2.935 chỉ tiêu biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tương ứng giảm đủ tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp theo Nghị quyết số 39-NQ/TW. Từ năm 2025-2026, tỉnh sẽ tiếp tục giảm thêm 1.093 chỉ tiêu biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước tương ứng 4,14% để đảm bảo tỷ lệ tinh giảm theo quy định của Trung ương đã giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những kết quả đã đạt được cũng như khó khăn, hạn chế còn tồn tại liên quan đến công tác sắp xếp tổ chức bộ máy; sắp xếp, phân bổ, tinh giản biên chế; thực hiện cơ chế tự chủ tài chính…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Duy Định nêu một số khó khăn trong thực hiện Chương trình hành động số 64. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt của các cấp ủy, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo triển khai thực hiện Chương trình số 64 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ một số tồn tại, khó khăn, bất cập trong đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; nhất là trong triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính ở các đơn vị sự nghiệp công lập.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kết luận số 62 của Bộ Chính trị; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương chung của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đơn vị sự nghiệp công lập.

Quyết tâm, quyết liệt, sâu sát, thận trọng, chặt chẽ, đồng bộ, đúng quy định trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; tăng cường công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất, quyết tâm cao trong sắp xếp tổ chức bộ máy sau khi có chủ trương của Trung ương.

Đối với Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, đơn vị, địa phương tập trung bám sát quan điểm, mục tiêu chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình để triển khai thực hiện và trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, tích cực, chủ động nhằm triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo mục tiêu đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII mới quán triệt. Đồng thời quan tâm thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; giải quyết kịp thời chế độ, chính sách có liên quan theo đúng quy định…