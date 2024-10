Gia Lai: Công bố 10 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản

Tại Quyết định này, UBND tỉnh đã công bố 10 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng. Ảnh: Quang Tấn

Theo đó, 10 thủ tục hành chính mới gồm: cấp giấy phép hoạt động của sàn giao dịch BĐS; cấp lại giấy phép hoạt động của sàn giao dịch BĐS (trong trường hợp giấy phép bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy, bị hỏng); cấp lại giấy phép hoạt động của sàn giao dịch BĐS (trong trường hợp thay đổi thông tin của sàn); thông báo quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án BĐS đủ điều kiện chuyển nhượng cho cá nhân tự xây dựng nhà ở; đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS do UBND cấp tỉnh quyết định việc đầu tư; thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS; cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS (trường hợp chứng chỉ bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng khác); cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS (trong trường hợp chứng chỉ cũ bị hết hạn hoặc sắp hết hạn).

4 thủ tục hành chính bãi bỏ gồm: chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS do UBND cấp tỉnh quyết định việc đầu tư; thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS; cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS.