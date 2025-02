Gia Lai: Bàn giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không về Công an tỉnh

(GLO)- Chiều 28-2, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Cảng hàng không Pleiku tổ chức Hội nghị bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; ông Huỳnh Quang Hùng-Trưởng đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Pleiku; ông Nguyễn Đình Hưng-Giám đốc Cảng hàng không Pleiku.

Lãnh đạo các đơn vị chủ trì hội nghị bàn giao. Ảnh: Văn Ngọc

Tại hội nghị, 2 bên đã tiến hành ký kết bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không từ Cảng hàng không Pleiku về Công an tỉnh Gia Lai.

Việc tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh hàng không từ Bộ Giao thông Vận tải về Bộ Công an là chủ trương lớn, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, phù hợp với xu thế quốc tế và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Ngay sau khi tiếp nhận việc chuyển giao, Công an tỉnh sẽ triển khai kế hoạch chi tiết để tổ chức, quản lý và thực hiện nhiệm vụ an ninh hàng không một cách đồng bộ, chặt chẽ, xuyên suốt. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức đào tạo cán bộ, xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả. Bên cạnh đó, tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên để đảm bảo công tác đảm bảo an ninh hàng không theo đúng quy định, mang lại hiệu quả lâu dài.

Các đơn vị ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó, việc tiếp nhận, bàn giao được thực hiện theo lộ trình với 2 giai đoạn. Cụ thể: Giai đoạn 1 sẽ triển khai từ ngày 1-3 đến 1-5-2025, Công an tỉnh chính thức tiếp nhận nguyên trạng nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không, chịu trách nhiệm quản lý và vận hành hệ thống an ninh tại sân bay; hoàn tất tiếp nhận nhân sự, tài chính, trang thiết bị; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng kiểm soát an ninh hàng không theo tiêu chuẩn của Bộ Công an.

Nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không được Cảng hàng không Pleiku chuyển giao về Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Giai đoạn 2 được triển khai sau ngày 1-5, khi đó sẽ hoàn thiện mô hình tổ chức lực lượng an ninh hàng không, vận hành chính thức theo cơ chế mới, kiểm soát chặt chẽ hơn, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đầu tư hiện đại hóa hệ thống, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong công tác kiểm soát, giám sát an ninh tại sân bay.