(GLO)-Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 550/QĐ-UBND về việc giao Kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2022 (đợt 3) cho UBND huyện Mang Yang để bố trí định cư cho người dân di cư tự do vào địa bàn huyện với tổng số vốn được giao là 14,591 tỷ đồng.

Theo đó, nguồn vốn này sẽ dùng để triển khai dự án bố trí định cư cho người dân di cư tự do vào huyện Mang Yang. Dự án được triển khai tại làng Ar Trớ, xã Đê Ar với tổng diện tích 11,7 ha. Quy mô gồm: bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ khu quy hoạch điểm dân cư tập trung làng Ar Trớ; nâng cấp mở rộng tuyến giao thông trục chính (đường liên xã) và đầu tư mới 1 đường nội vùng; hệ thống cấp nước sinh hoạt và một số công trình thiết yếu khác.

Mục tiêu dự án nhằm bố trí ổn định dân cư cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số sống trong vùng thiên tai; tạo điều kiện cho các hộ dân sớm ổn định nơi ăn, chốn ở, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.