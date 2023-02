Chiều 15-2, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án 24 bị cáo (bao gồm người Hàn Quốc và Việt Nam) về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Trong đó, 2 bị cáo cầm đầu đường dây gồm: Lee Kwan Yuong (SN 1968; quốc tịch Hàn Quốc, Phó chủ tịch Hội người Hàn miền Trung, Giám đốc Công ty TNHH Eyelux) và Seo Yuong Jin (SN 1973; quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc Công ty TNHH Mai KT) bị kết án 10 năm tù và phạt bổ sung mỗi bị cáo số tiền 50 triệu đồng.

Các bị cáo Song Hong Sup (SN 1972, quốc tịch Hàn Quốc) 9 năm tù, phạt bổ sung số tiền 40 triệu đồng; Tô My Hoàng Oanh (SN 1989, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) 8 năm tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng.

20 bị cáo khác lãnh mức án từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm 6 tháng tù.

Ngoài ra, 3 bị cáo bị tuyên thêm hình phạt từ 1 đến 3 năm tù về tội "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo trạng, ngày 26-4-2021, Công an TP Đà Nẵng kiểm tra hành chính một số căn hộ tại quận Ngũ Hành Sơn và phát hiện 14 người Hàn Quốc lưu trú không đúng mục đích nhập cảnh. Qua điều tra, công an phát hiện 14 người này được các doanh nghiệp bảo lãnh vào làm việc theo diện "chuyên gia". Trên thực tế, những người này đã đóng tiền cho đối tượng môi giới để đến Đà Nẵng với mục đích cá nhân.

Công an xác định đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép trên do Lee Kwan Young và Seo Young Jin chủ mưu, cầm đầu. Hai bị cáo này đã lợi dụng chính sách nhập cảnh cho chuyên gia và lôi kéo hàng loạt giám đốc các doanh nghiệp nhỏ do người Việt Nam đứng tên đứng ra bảo lãnh cho hàng trăm người Hàn Quốc nhập cảnh dưới hình thức "chuyên gia" hoặc "nhà đầu tư" để thu lợi bất chính.

Các bị cáo còn lại đã giúp sức tích cực cho các đối tượng cầm đầu và được trả công khoảng 200 USD/trường hợp nhập cảnh.

