Tin liên quan Việt Nam sẽ là điểm đến hàng đầu khu vực

Tạp chí du lịch nổi tiếng Travel + Leisure đã gợi ý Việt Nam là điểm đến ẩm thực hàng đầu khu vực châu Á trong hành trình du lịch năm 2023. Tạp chí này nhận định, ngoài cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, di tích lịch sử, văn hóa giá trị, Việt Nam còn có nền ẩm thực độc đáo, hấp dẫn và ngon miệng. Du khách có thể thưởng thức nhiều món ăn ngon, đa dạng, hấp dẫn, đặc trưng cho mỗi địa phương, vùng miền khác nhau. Tạp chí này đã nêu những món ăn đặc trưng của ẩm thực Việt Nam như phở, bánh mì, bánh cuốn, cà phê...; gợi ý du khách ghé thăm một số điểm đến du lịch nổi tiếng, điển hình như: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, chuyên trang ẩm thực Traveller của Australia đã đánh giá phở của Việt Nam là một trong những món nước ngon nhất thế giới; bánh cuốn của Việt Nam là một trong 10 món ăn hấp dẫn phải thưởng thức trong năm 2023...

Các điểm đến của Việt Nam được đánh giá cao. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là điểm đến xu hướng hàng đầu châu Á năm 2023 (Travel of Path). Sơn Đoòng là một trong 10 hang động ngoạn mục nhất thế giới (The Travel). Côn Đảo là điểm đến hàng đầu của du lịch biển đảo năm 2023 (Conde Nast Traveller). Hội An là một trong 25 thành phố đẹp nhất thế giới năm 2023 (Travel and Leisure). Hà Giang là một trong 52 điểm đến tuyệt vời dành cho du khách trong năm 2023 (The New York Times), (Traveller). Việt Nam nằm trong 10 điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ trăng mật có chi phí phải chăng năm 2023 (Lonely Planet)…

Thông tin từ Tổng cục Du lịch cho thấy, lượng khách du lịch nội địa tháng 1/2023 ước đạt 13 triệu lượt, cao nhất từ trước đến nay, trong đó có khoảng 4,5 triệu lượt khách có lưu trú. Tháng 1 năm nay có kỳ nghỉ Tết nguyên đán tạo thuận lợi cho du lịch nội địa bùng nổ. 6 ngày nghỉ Tết có 9 triệu lượt khách du lịch nội địa trên toàn quốc (tăng 47,5% so với Tết Nguyên đán 2022). Lượng khách lưu trú đạt 2 triệu lượt, công suất phòng trung bình đạt 40 - 45%. Tổng thu từ khách du lịch tháng 1/2023 ước đạt 46.000 tỉ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ 2022, tương đương 81% so với cùng kỳ 2019.

Tuy vậy, thị trường khách quốc tế vẫn có mức tăng khá khiêm tốn. Trong đó, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất tới Việt Nam (259.000 lượt), tiếp theo là Mỹ (78.000 lượt). Trong top 10 thị trường hàng đầu gửi khách tới Việt Nam, Đông Bắc Á có ba thị trường là Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan ( Trung Quốc).

Thị trường Trung Quốc đạt 15.800 lượt, giảm 96% so với cùng kỳ 2019. Nước này mở cửa trở lại du lịch quốc tế từ ngày 8/1/2023 và từ ngày 6/2/2023 nối lại các tour du lịch theo đoàn tới 20 quốc gia. Tuy nhiên, Việt Nam chưa nằm trong danh sách này.

Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), du lịch thế giới năm 2022 đã phục hồi 63% so với trước dịch COVID-19. Theo Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), lượng khách du lịch quốc tế trên toàn cầu năm 2022 đạt 900 triệu lượt, tương đương 63% so với năm 2019, thời điểm trước dịch. Tuy nhiên sự phục hồi diễn ra không đồng đều giữa các khu vực, trong đó châu Âu và Trung Đông phục hồi nhanh nhất. Tổ chức này kỳ vọng năm 2023 du lịch quốc tế sẽ phục hồi tốt hơn, đạt 80 - 95% so với mức trước dịch. Trong đó, khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ đóng góp tích cực vào quá trình phục hồi. Đặc biệt, thị trường outbound lớn nhất thế giới Trung Quốc nối lại du lịch quốc tế có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phục hồi du lịch khu vực và thế giới...