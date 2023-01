Việt Nam sẽ là điểm đến hàng đầu khu vực

Tin liên quan Blogger du lịch gợi ý những điểm đến đầu năm mới

Những kỳ quan thiên nhiên và nền văn hóa đáng kinh ngạc của Việt Nam đang trở thành xu hướng chủ đạo, truyền cảm hứng cho khách du lịch Mỹ bước ra khỏi vùng an toàn và đi nửa vòng trái đất để khám phá đất nước này, bất chấp các chuyến bay còn hạn chế, theo trang Travel off Path - chuyên trang du lịch dành cho du khách Mỹ.

Kể từ khi Việt Nam mở cửa trở lại hoàn toàn cho du lịch vào đầu năm 2022 và trở thành một trong những nơi đầu tiên ở Đông Nam Á bỏ quy định nhập cảnh và chào đón du khách Mỹ bất kể tình trạng tiêm chủng, nhu cầu du lịch Việt Nam của người Mỹ đã tăng lên đáng kể, đến mức công ty du lịch trực tuyến nổi tiếng Kayak tuyên bố Việt Nam là điểm đến hàng đầu ở Đông Nam Á vào năm 2023.

Du lịch Việt Nam đang trên đường phục hồi ổn định, dự kiến tăng trưởng hơn nữa trong năm nay. Năm ngoái, Việt Nam đón 3,36 triệu lượt du khách, dù giảm 79,9% so với năm tham chiếu trước đại dịch 2019, nhưng đã tăng gấp 23,3 lần so với năm 2021, chứng tỏ việc mở cửa trở lại mang lại lợi ích to lớn cho ngành du lịch. Trong tổng số 3,36 triệu khách lưu trú tại Việt Nam trong năm 2022, có 388.873 lượt khách đến từ Châu Mỹ, đặc biệt, du khách Mỹ chiếm số lượng lớn nhất.

Tổng cục Thống kê Việt Nam cũng liệt kê du khách Châu Âu (508.398), Australia và New Zealand (156.645) là những khách hàng có giá trị.

Việt Nam dự kiến đón lượng du khách Trung Quốc lớn trong năm 2023

Theo Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc, nhiều quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, dự kiến sẽ là các nước đón du khách Trung Quốc nhiều nhất trong năm 2023. Số lượng đặt vé du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã bùng nổ ở Trung Quốc sau khi nước này mở cửa và dự kiến sẽ tiếp tục thí điểm các tour du lịch nước ngoài theo nhóm từ ngày 6.2. Lượng đặt vé máy bay đi nước ngoài tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Các quốc gia Đông Nam Á như: Philippines, Indonesia và Việt Nam đã chào đón nồng nhiệt du khách Trung Quốc, tổ chức lễ đón tại sân bay, tặng hoa và thậm chí còn tặng lì xì cho du khách Trung Quốc. Chuyến bay chở du khách Trung Quốc từ Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cam Ranh, Việt Nam vào sáng 23.1 (mùng 2 Tết).

Đây cũng là chuyến bay đầu tiên chở khách Trung Quốc đến Việt Nam kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát khoảng 3 năm trước. Mỗi hành khách đều được tặng hoa và lì xì tại lễ đón.

Cũng trong ngày mùng 2 Tết, lãnh đạo Sở Du lịch Quảng Ninh đã tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba đến tham quan vịnh Hạ Long và nghiên cứu việc phục hồi du lịch hai nước sau COVID-19. Theo báo cáo của Tổng cục du lịch, Trung Quốc luôn là thị trường có lượng khách lớn nhất đến Việt Nam với hơn 5,8 triệu lượt khách năm 2019, chiếm 1/3 tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam, với mức tăng ấn tượng 17% so với cùng kỳ năm 2018. Việt Nam cũng luôn đứng trong top 5 thị trường đón khách lớn nhất của Trung Quốc.

Khách du lịch Trung Quốc đã thực hiện 155 triệu chuyến du lịch nước ngoài vào năm 2019, mức tiêu dùng ở nước ngoài đạt trên 133,8 tỉ USD, theo Tân Hoa Xã.

Lý do Việt Nam ngày càng thu hút du khách trong bối cảnh hậu COVID-19

Trang Travel off Path lý giải, Việt Nam là một quốc gia giàu văn hóa với lịch sử thăng trầm nhưng hấp dẫn, là một thế giới hoàn toàn khác với những điểm nghỉ dưỡng thông thường ở phương Tây.

Các thành phố sôi động là điểm nhấn của Việt Nam. Rất nhiều người Mỹ thích đến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh - hai trung tâm đô thị quan trọng nhất với những con phố phát triển mạnh về thương mại, những khu chợ sôi động, những kiến trúc cổ và những ngôi đền chùa cổ kính.

Mặt khác, Việt Nam còn có những vùng quê đẹp như vẽ với ruộng bậc thang nhấp nhô, đồi núi xanh trùng điệp, những ngôi làng cổ trải dài khắp đất nước.

Kiến trúc đẹp là một yếu tố khiến Việt Nam trở nên hấp dẫn. Cố đô Huế là một điểm đến yêu thích với khu đại nội huy hoàng, nơi ngự trị của triều đại nhà Nguyễn với những lăng tẩm được trang trí lộng lẫy.

Một trong những tài nguyên du lịch quý giá của Việt Nam là những bãi biển nguyên sơ. Việt Nam có rất nhiều bãi biển đẹp như thiên đường với làn nước xanh ngọc và những khu nghỉ dưỡng sang trọng với mức giá dễ chịu.

Tất nhiên, có một điều cuối cùng cần đề cập, du lịch Việt Nam khá rẻ đối với những người Mỹ nói riêng và người nước ngoài nói chung có thu nhập trung bình. Trên thực tế, sức mua của du khách Mỹ đã tăng 170,2% tại các thành phố như Hà Nội; trong khi giá tiêu dùng ở đây có xu hướng rẻ hơn 75,7% so với ở New York.