Doanh nghiệp vận tải cam kết chấp hành pháp luật về giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

(GLO)- Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an các địa phương tổ chức ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ đối với các chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ vận tải và tài xế trên địa bàn tỉnh.