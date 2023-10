Theo dõi Báo Gia Lai trên

(GLO)- Chiều 2-10, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động và ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải và lái xe trên địa bàn thị xã năm 2023.