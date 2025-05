Điều chỉnh vốn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Cụ thể, quyết định điều chỉnh giảm 43,66 tỷ đồng vốn trong nước của 6 địa phương gồm: Lạng Sơn, Sơn La, Thanh Hóa, Quảng Trị, Kon Tum, Tiền Giang để điều chỉnh tăng 43,66 tỷ đồng cho 41 tỉnh, thành phố gồm: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.

Tỉnh Gia Lai được điều chỉnh tăng thêm 650 triệu đồng vốn ngân sách trung ương xây dựng nông thôn mới. Ảnh: P.V

Trong đó, tỉnh Gia Lai được điều chỉnh tăng thêm 650 triệu đồng; nâng tổng nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 1.251,488 tỷ đồng.

Quyết định cũng điều chỉnh giảm 10,691 tỷ đồng vốn nước ngoài của tỉnh Bình Thuận.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, đảm bảo việc phân bổ và sử dụng vốn đúng quy định. Việc giao kế hoạch điều chỉnh phải thực hiện đúng mục tiêu, hiệu quả và thời gian theo quy định của Luật Đầu tư công.

Xem chi tiết Quyết định số 864/QĐ-TTg tại đây.