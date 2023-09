Để 'tình đồng chí' trở thành hạt nhân của niềm tin yêu, gắn kết

(GLO)- Độc lập, tự do là điều thiêng liêng, là quyền bất khả xâm phạm của mỗi dân tộc. Phải đấu tranh, hy sinh xương máu để giành và giữ lấy, chúng ta mới thấy hết giá trị to lớn của độc lập, tự do. Để có được buổi chiều thu rực nắng Ba Đình ngày 2-9-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, dân tộc ta đã chấp nhận biết bao mất mát đau thương sau gần 90 năm sống kiếp đời nô lệ. Quốc khánh là ngày vui lớn của đất nước. Độc lập là lời thề sắt son khắc ghi vào sử vàng bia đá trong hành trình để Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới.