Dấu ấn từ mô hình kết nghĩa ở làng Huynh Đak

(GLO)- Việc kết nghĩa giữa Công an huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) với làng Huynh Đak (xã Kông Yang) không chỉ giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự mà còn góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ”.

Trước đây, làng Huynh Đak được xem là địa bàn “nóng” về an ninh trật tự, nổi cộm là tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây rối, đánh nhau, trộm cắp tài sản. Ngoài ra, tình trạng mâu thuẫn tranh chấp phát sinh trong cộng đồng, phạt vạ thường xuyên xảy ra gây ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội, an ninh trật tự tại địa phương.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quyết định giao nhiệm vụ cho Công an huyện tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đoàn cơ sở và Chi hội Phụ nữ Công an huyện là lực lượng nòng cốt trong việc nghiên cứu cách làm hay để vận dụng phù hợp với tình hình thực tế. Tháng 8-2019, Công an huyện Kông Chro tiến hành kết nghĩa với làng Huynh Đak.

Anh Đinh Thao-Bí thư Chi Đoàn làng Huynh Đak-cho biết: Làng có 82 hộ với 400 khẩu là người Bahnar. Từ khi kết nghĩa, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để tìm cách tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sống; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước, phân tích các phương thức, thủ đoạn của tội phạm, tệ nạn xã hội cho người dân. Cùng với đó, đơn vị còn thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao, quan tâm giúp đỡ người dân trong lao động sản xuất, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhận hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi theo chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp phụ nữ huyện phát động, xây dựng công trình thanh niên “Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng bằng năng lượng mặt trời”.

Từ năm 2020 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Kông Chro đóng góp hơn 50 triệu đồng để tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho một số hộ nghèo và gia đình chính sách trong làng. Đồng thời, tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Riêng trong dịp Tết Quý Mão 2023, đơn vị đã tổ chức chương trình hoạt động từ thiện, giao lưu với chủ đề “Xuân gắn kết, Tết sẻ chia” và trao tặng 86 suất quà cho bà con trong làng; tặng mỗi gia đình 1 lá cờ Tổ quốc. Ngoài ra, đơn vị còn tặng 4 chiếc xe đạp (1,5 triệu đồng/chiếc) do Phòng PC06 Công an tỉnh tài trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng Chi Đoàn thanh niên làng Huynh Đak 1 bộ lưới bóng chuyền để thanh niên trong làng rèn luyện thể dục thể thao… với tổng kinh phí là 43,5 triệu đồng.

Trao đổi với P.V, Trung úy Cao Xuân Trường-Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện-thông tin: Công an huyện chú trọng tuyên truyền các nội dung về xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, quy định của pháp luật, hương ước, quy ước của làng, vận động người dân nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của mình, duy trì canh gác, tuần tra, bảo vệ làng không để sơ hở, tạo điều kiện cho bọn tội phạm thực hiện hành vi phạm tội. Mặt khác, đơn vị vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi để phát triển kinh tế; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; đoàn kết trong gia đình và cộng đồng, vận động con em học hành, vệ sinh môi trường, đường làng, trồng cây xanh tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp.

“Các hoạt động đã tạo sự gắn kết giữa cán bộ, chiến sĩ Công an huyện với dân làng. Đến nay, bà con đã tự giác tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tình trạng thanh-thiếu niên tụ tập gây rối, đánh nhau, vi phạm trật tự an toàn giao thông, trộm cắp tài sản được kéo giảm”-Trung úy Trường nhấn mạnh.